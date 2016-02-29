МЧС запрещает выход и выезд на лед!
Спасатели МЧС предупреждают: в настоящее время лёд небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dvrpso.ru.
Для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Спасатели МЧС России напоминают: категорически запрещается несанкционированный выезд (выход) на лед в необорудованных местах.
Помните: за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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