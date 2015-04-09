В Приморье заметили леопарда Leo 27F, которого специалисты считали погибшим

Специалисты «Земли леопарда» при проверке фотоловушек увидели дальневосточного леопарда Leo 27F с двумя котятами, хотя считалось, что редкое животное погибло в ловушке китайских браконьеров, рассказал РИА Новости сотрудник нацпарка Иван Раков.

В «Земле леопарда» закончили цикл проверок фотоловушек и проанализировали полученные за последний год данные. Одним из главных событий для сотрудников научного отдела нацпарка стало обнаружение дальневосточного леопарда Leo 27F по имени Алекса – самки, которая ранее попала в объектив фотоловушек, казалось бы, со смертельным увечьем.

«Кровавую рану на ее теле в 2014 году оставила браконьерская ловушка, когда любопытная Алекса на несколько недель покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Увидев на фотографиях леопардессу с зияющей раной, специалисты мысленно ее похоронили, так как были уверены – надежды практически нет.

В таких случаях оказать помощь животному невозможно, так как между моментом фиксации леопарда фотоловушкой и проверкой камеры может пройти немало времени. Ранее в похожую ловушку попал котенок Leo 80M, которого позже назвали Николаем. Но этому леопарду летом 2015 года повезло – тогда раненого хищника обнаружили пограничники, сообщив о ситуации специалистам "Земли леопарда"», – рассказал Иван Раков.

Анализируя полученные с фотоловушек данные, ученые среди тысяч фотографий заметили несколько кадров с кошкой, появление которой было, по мнению специалистов, практически невозможным.

«Чтобы поверить в увиденное, специалистам пришлось не один раз сравнить "розетки" на ее теле с "паспортами" всех пятнистых хищников "Земли леопарда". Однако факт был неоспорим – Алекса жива. И находится в прекрасной форме. Неизвестно, как Leo 27F удалось избавиться от петли, однако, проявив силу воли, пройдя через невыносимую боль, Алекса выжила. Эта самка, которая не только справилась со страшной раной, но и родила двух детенышей, вырастила их, добывала для них пищу и защищала от врагов в тайге – один из ярчайших примеров живучести дальневосточных леопардов», — отметил Раков.

Напомним, власти КНР выделили 1,5 миллиона гектаров территории для создания Национального парка тигра и леопарда, который на востоке будет граничить с российским нацпарком «Земля леопарда». Планируется, что в 2017 году ученые России и Китая обновят совместную базу данных зафиксированных фотоловушками леопардов и тигров. По данным последних учетов, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и 540 амурских тигров, большая часть популяций этих хищников сосредоточена в России.

Источник — РИА Новости, VL.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]