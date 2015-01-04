Профилактические рейды ГИМС проходят во Владивостоке

Во Владивостоке на акватории Амурского залива и в бухте Новик острова Русский прошел рейд Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Приморскому краю направленный на недопущение происшествий, связанных с выходом рыбаков-любителей и выезда автомобилей на ледовые поля.

По словам Главного государственного инспектора ГИМС Главного управления МЧС России по Приморскому краю Леонида Маковецкого, профилактические рейды во многом снижают количество происшествий. Видя спасателей, рыбаки начинают задумываться, что подлёдная рыбалка не просто отдых, а еще и занятие, представляющее опасность и угрозу для жизни. Людей информируют об опасности нахождения на льду. Кроме того инспекторы ГИМС во время рейда проводят мониторинг складывающейся обстановки на месте, а это характер ледового поля, количество рыбаков, для максимально оперативного реагирования на возможные происшествия.

Спасатели находятся круглосуточно на службе, и готовы всегда прийти на помощь.

К сожалению, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС люди пренебрегая собственной безопасностью, не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно для жизни!

Выходя на лед, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания на льду, и будьте бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;

- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятие ваших детей в период становления льда на территории Приморского края, не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед. Берегите себя и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.

Источник - Пресс-служба ГУ МЧС по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]