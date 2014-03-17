За Серегой Питерским в Приморье приехала мама
За Серегой Питерским в Приморье прилетела его мама, сообщает РИА VladNews со ссылкой на профиль в Инстаграме Сергея Щеулина.
В настоящее время Сергей и его мама находятся в Дальнегорске. Что произойдет дальше: заберет ли мама сына обратно в Санкт-Петербург или известный путешественник останется в Приморье – неизвестно.
Сообщается, что в ближайшие дни будет принято решение о дальнейших действиях Сереги Питерского. Напомним, что 24-летний Сергей Щеулин прошел пешком от Санкт-Петербурга до Владивостоке, благодаря чему и стал популярным на всю страну.
Источник: РИА "VLADNEWS" [ www.vladnews.ru ]
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