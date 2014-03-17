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За Серегой Питерским в Приморье приехала мама

За Серегой Питерским в Приморье приехала мама

Фото: РИА Vladnews

За Серегой Питерским в Приморье прилетела его мама, сообщает РИА VladNews со ссылкой на профиль в Инстаграме Сергея Щеулина.

В настоящее время Сергей и его мама находятся в Дальнегорске. Что произойдет дальше: заберет ли мама сына обратно в Санкт-Петербург или известный путешественник останется в Приморье – неизвестно.

Сообщается, что в ближайшие дни будет принято решение о дальнейших действиях Сереги Питерского. Напомним, что 24-летний Сергей Щеулин прошел пешком от Санкт-Петербурга до Владивостоке, благодаря чему и стал популярным на всю страну.

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Источник: РИА "VLADNEWS" [ www.vladnews.ru ]

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