Российские этапы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" АрМИ-2017 пройдут Приморье
Всеармейские этапы соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" Армейских международных игр в этом году пройдут в Приморье. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
"Отборочные этапы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" в рамках Армейских международных игр - 2017 будут проведены в июне на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Уже сейчас начались отборочные соревнования экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на уровне воинских частей и соединений", - сказал Салюков.
По его словам, в 2017 году в рамках Армейских международных игр Сухопутные войска планируют провести шесть международных конкурсов, четыре из них будут проведены на территории иностранных государств. "Конкурсы "Суворовский натиск" и "Чистое небо" пройдут на территории Китая, а "Мастера артиллерийского огня" и "Снайперский рубеж" - на территории Казахстана", - напомнил главком.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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