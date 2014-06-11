Младенческая смертность в Приморье снизилась за год на 20% - власти

Младенческая смертность в Приморье в 2016 году снизилась на 20%, в том числе благодаря открытию краевого центра и межрайонных акушерско-гинекологических центров, сообщил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, слова которого приводит сегодня администрация региона.

"С начала 2016 года в Приморье снижена младенческая смертность на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для снижения младенческой и материнской смертности в Приморском крае определен план мероприятий, так называемая дорожная карта. Медицинская помощь женщинам и детям обеспечивается многопрофильной сетью лечебно-профилактических учреждений Приморского края, участвующих в программе госгарантий и с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи", - сообщил Серебряков.

По его словам, одной из действенных мер, которые помогли снизить младенческую смертность в регионе, стало открытие межрайонных акушерско-гинекологических центров. Кроме того, в 2016 году служба материнства и детства региона получила девять реанимобилей класса "С" для транспортировки беременных, родильниц и новорожденных из межрайонных центров в медицинские организации III уровня, на это из краевого бюджета направлено более 83 млн рублей.

"В июле 2016 года у нас открыт краевой неонатальный центр на базе КГБУЗ "Краевая детская клиническая больница 1" для обеспечения регулярных выездов врачей-специалистов в районы Приморского края. Они оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь. Новые принципы организации пренатальной диагностики и организация пренатального консилиума также привели к улучшению ранней диагностики врожденных пороков развития", - сказал вице-губернатор.

Вершиной айсберга в области снижения младенческой смертности он назвал открывшийся 2 года назад перинатальный центр, в котором ежегодно внедряются новые технологии, открываются дополнительные отделения. В частности, в 2016 году здесь появилась центральная станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, которая позволяет постоянно контролировать состояние новорожденных. С момента открытия центра там родилось более 6 тысяч новорожденных, из них 18% - недоношенные дети, отметил Павел Серебряков.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]