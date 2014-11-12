Каждый четвертый приморец получает социальную поддержку

Директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева рассказала EastRussia о социальных приоритетах в работе Администрации Приморского края.

– По данным мониторинга российского рынка труда в 48 регионах зафиксировано снижение уровня безработицы. Приморский край – в лидерах по данному показателю наряду с Краснодарским краем, Ростовской и Тамбовской областями, Бурятия, Чукотским автономным округом. Более трети из всех имеющихся в ДВФО рабочих вакансий предлагают именно приморские работодатели. Лилия Федоровна, прокомментируйте ситуацию на рынке труда в регионе. В Приморье нет дефицита с рабочими местами?

– Действительно, в последние годы ситуация на рынке труда в крае стабильная. Наблюдается устойчивая положительная динамика по основным показателям. На 1 декабря численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 13558 человек. Уменьшение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 1209 человек. Также отмечено снижение общего уровня безработицы. По данным Приморскстата, сегодня в регионе численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет не многим более миллиона человек (54,2% общей численности населения края). 94% от этого числа заняты в экономике. 62,6 тысяч приморцев активно ищут работу. В соответствии с методологией Международной организации труда, они классифицируются как безработные, уровень безработицы по МОТ снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 п.п., и составил 6,0%. По поводу дефицита рабочих мест. Безусловно, по объективным причинам, есть дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в муниципальных образованиях. Речь идет о показателях напряженности. Если в крупных городах на одного безработного приходится, в среднем, по три вакансии, то в ряде муниципальных образований на одно рабочее место могут претендовать до четырех человек. Так, низкий уровень безработицы отмечается практически во всех крупных городах Приморья. А вот наиболее высокий сохраняется в муниципальных районах: Ольгинском, Дальнереченском, Анучинском, Яковлевском. За последние три года удалось стабилизировать ситуацию в моногородах. К таким в Приморье относится девять населенных пунктов. Ухудшения основных показателей рынка труда здесь пока не отмечается.

– Лилия Федоровна, на что сегодня может рассчитывать безработный, обратившийся в центр занятости?

– Сегодня в базе службы занятости Приморья зафиксировано около 35 тысяч различных вакансий. Это в 2,7 раза больше количества зарегистрированных безработных. 75% предлагаемых работодателями мест предполагают наличие рабочей специальности. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства и торговли. Сохраняется высокий спрос на специалистов, имеющих медицинское и педагогическое образование. Специалисты центров занятости активно сотрудничают с работодателями. Есть различные варианты, чтобы поддержать граждан, которые по каким-либо причинам не могут трудоустроиться: это и участие во временных или общественных работах, переподготовка по востребованным специальностям. Эти и другие формы трудоустройства помогают людям в период, пока ведется поиск постоянного места работы.

– Несколько слов об актуальных задачах региональной службы занятости на будущий год.

– В числе важнейших приоритетов – повышение гибкости рынка труда, содействие занятости социально уязвимых категорий населения, сокращение нелегальной занятости, улучшение качества рабочей силы и ее мобильности. С начала 2016 года стала набирать обороты региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов. Планируется привлечение высококвалифицированных специалистов для реализации крупного инвестиционного проекта «Судостроительный комплекс «Звезда», других проектов, готовых работать в Приморье.

– Приморье действуют более 50-ти мерсоциальной поддержки. Кто их получатели?

– Действительно, по нашим данным, каждый четвертый житель Приморья получает какое-либо ежемесячное пособие или социальную выплату. Всего действуют 53 вида государственной поддержки, на которые в этом году уже направили более 9,3 миллиардов рублей. Среди получателей не только льготники. Есть выплаты сельским бюджетникам, пенсионерам и работающим гражданам с низким достатком, семьям с детьми. К примеру, выплаты и субсидии, помогающие компенсировать ежемесячные затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг, получают свыше 322 тысяч приморцев. С начала года расходы краевого бюджета на эти цели составили более 3 миллиардов рублей. В этом году в Приморье появилась выплата, позволяющая сократить расходы некоторых категорий граждан на капитальный ремонт. С января компенсация предоставляется инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов, с мая – сельским педагогам, с июля – неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья или проживающим в семье, в составе которой только неработающие пенсионеры.

– Можно поподробнее об этих компенсациях? На эту тему у пенсионеров возникало немало вопросов.

– С 1 июля неработающим пенсионерам старше 70 лет стали компенсировать расходы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Те, кому исполнилось 70 лет, получают 50-процентную компенсацию взносов на капитальный ремонт. Приморцам, отметившим 80-летний юбилей, компенсируют платеж в 100%. Замечу, речь идет о пожилых людях старше 70 лет, не имеющих льготного статуса. Пенсионеры-льготники (ветераны труда, участники, инвалиды ВОВ и др.) уже получают эту меру социальной поддержки по федеральному или краевому законодательству с 1 октября 2014 года. Льготникам, которым больше 80 лет, выплачивают разницу между компенсацией, рассчитанной в соответствии с новым законом, и той, что человек уже получает как федеральный или краевой льготник. Как рассчитываются компенсации и что необходимо для их получения – можно уточнить у специалистов территориальных отделов департамента. Но нужно помнить, что необходимы сведения о фактической плате взноса на капитальный ремонт. Речь идет о компенсации понесенных расходов. Соответственно, собственник обязан сначала сделать взнос на капитальный ремонт, а затем получить выплату. Отсутствие задолженности по этой строке – обязательное условие. Сейчас практически не возникает вопросов с данной компенсацией.

– А получат ли в этом году пенсионеры губернаторскую тысячу?

– На эти цели в бюджете 2017 года запланировано почти 573 миллиона рублей. По 1 тысяче рублей получат все пенсионеры, проживающие в регионе, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур. Эту меру социальной поддержки могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. Что касается силовиков, то заявительный характер необходим для актуализации данных о получателе. Военные пенсионеры – люди еще достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства и забывают ставить в известность территориальные отделы соцзащиты. Исключение составляют те, кто получает любые меры социальной поддержки из краевого бюджета – субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

– Прошла информация, что в 2017 году в Приморском крае возобновляется выплата региональной доплаты к пенсии пенсионерам с низким достатком.

– Действительно, на такую доплату могут рассчитывать люди, доходы которых, с учетом всех социальных выплат, ниже прожиточного минимума пенсионера. По предварительной оценке, число получателей может превысить 75 тысяч человек. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет разницу между прожиточным минимумом пенсионера и фактическим материальным обеспечением человека. В соответствии с Законом Приморского края от 2 ноября 2016, величина прожиточного минимума на 2017 год установлена в размере 8967 рублей. Материальное обеспечение пенсионера, кроме пенсии, включает иные социальные выплаты. Например, для льготников это ежемесячныеденежные выплаты, меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг Хочу обратить внимание, что эта мера социальной поддержки положена не только пожилым людям с низкой пенсией. Это инвалиды детства, и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии. По опыту прошлых лет, около трети получателей - дети, получающие пенсию по потере кормильца.

– Безусловно, важно материально поддержать скудный бюджет пенсионера. Но есть еще проблемы со здоровьем, приходящие с возрастом, немощность...

– Таким гражданам готовы прийти на помощь специалисты Приморского центра социального обслуживания населения. Это более 900 социальных работников во всех городах и селах Приморья. Под их ежедневной опекой находятся почти 8 тысяч престарелых и инвалидов. Для многих пожилых людей социальные работники становятся по-настоящему близкими людьми. Они регулярно приобретают своим подопечным продукты, необходимые промышленные товары, доставляют лекарства, готовят пищу, помогают в уборке, оказывают содействие в оплате коммунальных услуг, в оформлении документов, в получении льгот, пособий.

Но самое важное, на мой взгляд, – психологическая поддержка, простое человеческое участие, разговоры по душам. Считаю, что это самые ценные моменты таких взаимоотношений. Всесторонняя помощь позволяет одиноким приморцам преклонного возраста жить в стенах родного дома, а не в учреждении.

– Лилия Федоровна, ранее Вы уже упомянули о государственной поддержке семей с детьми. Как это работает в крае?

– В Приморском крае действуют 16 демографических выплат. В этом списке –ежемесячные детские пособия семьям с низким достатком, выплаты на третьего (последующего) ребенка, региональный материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и при рождении ребенка, а также меры социальной поддержки многодетным семьям. Часть из них получают малообеспеченные семьи, а некоторые не зависят от дохода родителей. Наиболее финансово емкими из числа тех, которые выплачиваются за счет средства краевого бюджета, являются две выплаты, появившиеся в 2013 году. Одна из них – это региональный материнский капитал, единовременная выплата семьям, в которых родился третий (последующий) ребенок. За три года «стоимость»сертификата возрастала трижды: от 100 тысяч рублей в 2013 до 150 тысяч рублей в 2015 году. В 2016 году выплата проиндексирована до 155 250 рублей. Большинство родителей используют меру социальной поддержки для улучшения жилищных условий. Средства региональной выплаты направляются на ремонт жилья, строительство, приобретение и реконструкцию жилых помещений, расчеты по кредитам, в том числе ипотечным. Также выплаты можно использовать для оплаты образовательных илимедицинских услуг. С января 2016 года федеральное законодательство разрешило расходовать средства материнского капитала на нужды семей с детьми-инвалидами. В феврале Приморский край поддержал эту инициативу и распространил на региональную выплату. В этом году 2,2 тысяч семей воспользовались средствами маткапитала на общую сумму 301,2 миллионов рублей. Размер еще одной региональной демографической выплаты – ежемесячного пособия на третьего (или последующего) ребенка в этом году подрос до 13,6 тысяч рублей. Право на пособие имеют семьи, доход на каждого в которых ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Эту меру социальной поддержки многодетные родители получают до достижения ребенком трех лет. Сегодня ее получателями являются более 10 тысяч семей. Напомню, с текущего года мера социальной поддержки распространяется и на семьи, усыновившие детей до трех лет.

– Какие еще детские выплаты и пособия выплачивают из средств бюджета региона?

– С августа введена ежеквартальная денежная выплата на приобретение тест-полосок к глюкометрамдля семей с детьми, страдающими сахарным диабетом (таких детей в Приморье насчитывается почти 370). Размер выплаты составляет 3 375 рублей. В краевом бюджете на текущий год на эти цели предусмотрено 4,7 миллиона рублей. Традиционный вид материальной поддержки – пособия семьям с низкими доходами. В этом году размер пособия, выплачиваемого ежемесячно, составил чуть более 300 рублей на каждого ребенка. Около 900 рублей на ребенка получают одинокие мамы. На детей, родители которых находятся в розыске за неуплату алиментов и на малышей, папы которых проходят военную службу по призыву, выплачивается почти по 463 рубля. Особая строка расходов краевого бюджета – социальная помощь многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Сегодня на учете в органах соцзащиты находятся около 12 тысяч таких семей. Около 2 тысяч семей получают компенсации на расходы по коммунальным услугам, а также приобретение и доставку топлива. Родителям возмещают расходы на приобретение лекарств для детей, школьный проезд, посещение музеев, парков, выставок. Часть выплат финансирует федеральный бюджет. К ним относятся выплаты женщинам, которые не работали до родов, женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. В завершении хочу проинформировать: в 2016 год на поддержку семей, воспитывающих детей, запланировали 3,2 миллиардов рублей. В 2015 году на эти цели было затрачено 2,5 миллиардов рублей. Увеличивающиеся расходы на демографические выплаты говорят только об одном: в Приморье растет число многодетных семей. Гарантированная поддержка государства – хороший стимул для родителей, которые решаются родить еще одного ребенка.

– Последствия тайфуна «Лайонрок», прошедшего над регионом в первых числах сентября, до сих пор «аукаются» в северных районах края. Природа в очередной раз испытывает нас на прочность. Эти испытания – еще экзамен и для чиновников, отвечающих за жизнедеятельность муниципалитетах края.

– Задача, которую поставил губернатор края Владимир Миклушевский уже в первые часы стихийного бедствия – сделать все возможное, чтобы в кратчайший срок восстановить разрушенную инфраструктуру, поддержать людей, оказавшихся в зоне бедствия. Вы помните, какая колоссальная работа была проведена. Денежные выплаты пострадавшим начали выплачивать в первые недели после наводнения. Была организована работа по сбору гуманитарной помощи: теплой одежды, продуктов, предметов первой необходимости… От пострадавших жителей принято более 76,5 тысяч заявлений на предоставление выплат. Из них 47,3 тысяч заявлений на выплаты из федерального бюджета и 29,2 тысяч заявлений на выплаты из бюджета Приморского края. На финансовую помощь направлено почти 1,3 млрд. рублей из средств краевого и федерального бюджета. Почти 52 тысячи граждан ее уже получили. Сейчас семьям, потерявшим во время наводнения жилье, а их более 430, выдают свидетельства на социальную выплату для приобретения квартиры или строительства или восстановления дома. Работа еще в этом направлении еще ведется. Специалисты департамента приложат все усилия, чтобы все положенные по закону выплаты, необходимую помощь люди, пострадавшие от стихии, получили в полном объеме.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]