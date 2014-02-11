Более 35 литров крови сдали доноры Приморья в первый рабочий день

Более 35,5 литров крови и её компонентов собрано в Приморье в первый рабочий день на краевой станции переливания крови.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, участниками донорской акции, которая 5 января прошла во Владивостоке, стал 71 человек.

«Несмотря на новогодние праздники, доноры нашли время и приняли участие в акции. Среди тех, кто пришёл на станцию сегодня, были и те, кто стали донорами впервые», – сообщила главный врач Службы крови Ольга Горева.

Она добавила, что приморские доноры – одни из активных доноров в России.

«Доноры Приморья – одни из тех, кто активно принимает участие в акциях, сдают кровь для спасения других людей на безвозмездной основе», – добавила она.

Напомним, что донор, который на безвозмездной основе сдал более 40 раз кровь, становится «Почетным донором России». Донорам положены различные меры социальной поддержки, так, например, ежегодно они получают единовременную выплату в размере 12 373 рублей.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 килограммов, не имеющий противопоказаний и с постоянной или временной регистрацией во Владивостоке. При посещении станции переливания крови обязательно иметь паспорт.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]