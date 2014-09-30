На вооружение Росгвардии поступят модернизированные бронетранспортеры

Росгвардия начнет получать во второй половине 2017 года модернизированные бронетранспортеры БТР-82В. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главкома войск Росгвардии Сергея Ерыгина.

В планах Росгвардии, по словам Ерыгина, закупка пяти БТР-82В. Данные бронетранспортеры — модернизированный вариант БТР-80, предусматривающий полную замену внутренних агрегатов с сохранением прежней башенной установки.

В августе о планах взять на вооружение БТР-82В говорил главком Росгвардии Виктор Золотов.

В настоящее время на вооружении российской армии состоит другой вариант модернизации БТР-80 — БТР-82А. Машина оснащена новым боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленной защитой, более мощным двигателем, а также новой системой управления огнем.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]