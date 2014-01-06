Праздничным концертом и неубранной центральной площадью Владивосток отмечает Рождество

7 января на центральной площади Владивостока проходят торжества, посвященные одному из главных христианских праздников – Рождеству. Однако праздничную атмосферу, несмотря на массу развлечений и концерт, в полной мере создать не удалось. Город встретил праздник грязной площадью и дорогими аттракционами.

К полудню на площади собралось не так много людей — более сотни. В основном, среди них были пенсионеры с маленькими детьми. Пришедшие стояли у сцены, чтобы приветствовать митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. Владыка обратился с традиционной проповедью к своей пастве, однако большая ее часть вышла неожиданно суровой.

Вениамин напоминал, что люди ушли от духовности, что жажда наживы заменила в душах и сердцах благодать божью. И Рождество – это повод вернуться к исконному началу и забыть о том, что к религии не стоит относиться так, как было в советское время.

«Нам говорили, что человек – это физиологический мешок, наполненный атомами и молекулами, что в нас нет души. Что, умирая, мы уходит в небытие – цепь атомов размыкается. Но в Рождество в мир пришел сын божий – любовь в чистом виде. И мы должны отринуть мирское, перестать поклоняться вещам. Нет, церковь не против вещей, но не нужно делать из них идолов. Нужно помнить, что сердце – это не орган, которой гоняет кровь. Это любовь и вера», – сказал Вениамин.

Также владыка напомнил и про извечную борьбу добра и зла, бога и дьявола, где поле битвы – сердца людей. Люцифера митрополит назвал первым революционером и подчеркнул, что все революции – от лукавого. Люди старшего возраста, слушая проповедь, удивленно переглядывались и приговаривали: «Ну-ну, батюшка, не хайте так…». А детишек же больше всего интересовали аттракционы вокруг.

Развлечения, кстати, оказались недешевыми – от 150 до 250 рублей за несколько минут, проведенных на аттракционах. Пробираться к ним приходится по толстому слою снега, смешанного с песком и солью. Снежно-ледяные горы, последствия прошедшего 22 декабря снегопада, до сих пор не убраны. Многие возмущались подобным отношением и к горожанам, и к празднику, называя происходящее позором. Самые позитивные строили из смеси «замки», как на морском берегу.

В своей продолжительной проповеди митрополит Вениамин заметил, что и о время рождения Иисуса у людей не нашлось для него приличного дома – он родился в «яслях Вифлеемских, вонючих яслях», на соломе в окружении животных.

В заключение речи митрополит сказал, что бог любит нас, несмотря ни на что, даже больше, чем сами мы себя любим: «Он принял наказание за грехи все наши. Бог не войдет в наше сердце, если оно самолюбивое, тщеславное, надменное. Если человек безнравственный, распутный, алкоголик, наркоман, как бог может прийти к нему? Никак. Мы должны были исправиться, но это не по нашим силам, и бог приходит в этот мир, берет на себя наши преступления. Он выпил эту чашу до дна, за меня, за тебя, за каждого из нас. Вот что такое Рождество, вот зачем явился бог в наш мир».

Митрополита проводили со сцены аплодисментами. Некоторые время после собравшиеся еще обсуждали речь владыки, пытаясь провести параллели с текущей политической обстановкой, а потом переключились на праздничный концерт. Среди исполнителей – известных горожанам вокальный проект «Признание», шоу-балет «Мидэнс» и ансамбль народной песни «Купола». На празднике звучат рождественские песни, а также новогодние композиции.

Праздничные мероприятия на площади продлятся до вечера, а в 16.00 в Покровском кафедральном соборе состоится рождественская вечеря.

Напомним, что православные владивостокцы встретили Рождество на богослужениях в ночь на 7 января. Самое массовое прошло в Покровском кафедральном соборе. Также митрополит Вениамин поздравил жителей приморской столицы с праздником в своем ежегодном видеообращении.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]