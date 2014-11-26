Коммунальщики и «управляйки» Владивостока до сих пор не убрали снег в городе

В начале рабочей недели, 9 января, синоптики прогнозируют очередной снегопад. Однако коммунальные службы Владивостока не справились еще и с последствиями предыдущих. В городе тут и там неопрятные снежные кучи, даже на центральной площади. Но дорожники заверяют – они работают ежедневно и круглосуточно.

Более или менее сильные снежные осадки прошли в городе 22 декабря, а затем в ночь на 4 января выпало еще немного снега, который никто не предвещал. В первый рабочий день нового года синоптики обещают новый снегопад, который вновь припорошит неубранные горы. Лед и снег есть везде – в спальных районах, вдоль основных магистралей, на главной площади города и под ней, на корабельной набережной. С дорог снег был сметен техникой к обочинам, да так там и остался. К припаркованным автомобилям, автобусам и пешеходным переходам люди пробираются через грязь. На больших перекрестках снег сгребли на островки безопасности и благополучно там забыли. В маленьких районах прорыли дорожки к социально важным объектам и на этом успокоились.

Неунывающие горожане с маленькими детьми роют в кучах снега тоннели или катаются на ледянках. Да только катаются они с большой лестницы, ведущей с центральной площади к корабельной набережной, а строят импровизированные «иглу» прямо возле гордого Красного Вымпела.

Единственный трактор, сгребающий снег в очередную кучу, корреcпондентам VL.ru встретился возле цирка. Водитель его сообщил, что работают дорожники ежедневно, в две смены – с 7 до 19 и с 19 до 7 часов.

«Убираем, все убираем, – поделился водитель снегоуборочной техники. – Уже много убрали, а впереди еще работа. Каждый день выходим, в две смены».

Очистка дорог во Владивостоке и других российских городах поделена на несколько зон. В первую очередь должны убираться самые крупные и загруженные магистрали, затем дороги меньшей значимости, а уже в следующую очередь – внутриквартальные проезды. Однако даже с последнего циклона прошло уже почти три недели, а ситуация одинаковая на всех дорогах и пешеходных проходах.

Не отстают от городских дорожников и управляющие организации. Во дворах многоквартирных домов те же снег, лед и грязь. Машины вывоза ТБО не в состоянии подъехать к мусорным бакам, поэтому сутками на площадках и вокруг копится мусор. Тротуары в большинстве микрорайонов не почищены, но протоптаны.

«В Снеговой пади лед везде, – рассказывает жительница города Валерия. – Я вышла из машины, поскользнулась и упала. Думала, сломала сразу все. Но нет, просто синяки. Осмотрелась и поняла, что вокруг меня двадцатисантиметровый слой льда, покрытый снегом с песком и грязью».

По ГОСТу «Автомобильные дороги и улицы…» № 50597-93 при уборке снега формирование снежных валов допускается, не допускается складирование валов на пересечении дорог и улиц, ближе 5 метров к пешеходному переходу и остановкам общественного транспорта. Согласно постановлению администрации Приморского края № 268-па, полностью снег с улиц должны вывезти в течение семи суток после снегопада.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать во всех районах Владивостока. В середине декабря в редакцию обратилась читательница, которая рассказала, как упала на льду на Посьетской и заработала оскольчатый перелом голени . Несколькими днями позже жители города сообщили, что пешая дорожка от Иртышской к Бородинской покрыта толстым слоем льда. При этом снег и лед даже у травмпунктов и больниц не убирали вплоть до конца декабря.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]