Роспотребнадзор продолжает находить спиртосодержащую непищевую продукцию в продаже в Приморье

В течение новогодних каникул сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с полицейскими Приморского края проводят рейдовые проверки по выявлению незаконной реализации спиртосодержащей продукции. Всего за период с 3 по 8 января выявлено 22 торговых точки, в которых шла незаконная торговля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, 3 января во Владивостоке три объекта проверены по информации, поступившей по «горячей линии». В одной из торговых точек подтвердилась реализация спиртосодержащей продукции «из-под прилавка».

В магазине «Аленушка» по ул. Успенского, 69 во Владивостоке (ИП Маскевич Е.Н.) под прилавками обнаружено хранение с целью реализации спиртосодержащей продукции «Вита-Септ» (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95%) в бутылках по 100 мл. Кроме того хранение под прилавком с целью реализации спиртосодержащей продукции «Спирта этилового» в бутылках по 100 мл установлено в павильоне ИП Кирилловой В.П. по ул. Белинского, 2а во Владивостоке.

Наличие под прилавком продавца спиртосодержащей продукции «Вита-Септ» с содержанием этилового спирта 95% в бутылках по 100 мл установлено также в магазине «Гермес» ИП Михайлик М.В., с. Ленинское Хорольского района Приморского края.

По всем случаях продукция изъята из оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

4 января проверили еще 33 объекта розничной торговли. Так в магазине ООО «Сфера Плюс» по ул. Комсомольской, 8 в Находке под прилавками обнаружено хранение с целью реализации спиртосодержащей продукции «Люкс+» (косметическое жидкое изделие с содержанием наноразмерных частиц серебра с содержанием спирта 75%) в бутылках по 99 мл.

Кроме того хранение под прилавком с целью реализации спиртосодержащей продукции «Адбион-2» (косметическое жидкое изделие с содержанием наноразмерных частиц серебра с содержанием спирта не более 75%) установлено в магазине ИП Потемкиной Л.Я. по ул. Октябрьской, 37 в Арсеньеве.

Наличие в обороте спиртосодержащей продукции «Вита-Септ» с содержанием этилового спирта 95% в бутылках по 100 мл установлено также в павильоне «Феникс» ИП Добрякова Т.А, по адресу ул. Партизанская, д.91 с. Чугуевка.

5 января проверено 42 объекта розничной торговли, в 6 из которых обнаружена незаконная реализация более 27 л спиртосодержащей непищевой продукции и более 22 л алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Так в магазине «Продукты» по ул. Часовитина, 21 во Владивостоке (ИП Беккеров П. Б. оглы) выявлено наличие под прилавком «Спирта этилового» раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, содержание этанола 95 %, флаконы 100 мл, цена 50 рублей за флакон.

В продуктовом магазине ООО «Денвик» по адресу: Артем, ул. Красноармейская, 9 в реализации находился лосьон косметический «Боярышник» в стеклянных флаконах объемом 99 мл с содержанием спирта 75%, по цене 40 руб. за флакон. Какие-либо документы на продукцию продавец представить не смог.

Также в Артеме в промышленном магазине «Золушка» (ул. Дзержинского 2/1) неустановленное лицо реализовывало универсальное средство «Чистый – С» (так называемый «Пушистик») в пластиковых бутылках, объемом 250 мл. по цене 75 руб. за шт. Сотрудниками полиции будут приняты меры по установлению хозяина объекта торговли для последующего привлечения к ответственности.

В магазине смешанных товаров «Продукты для Вас» по адресу: Спасск-Дальний, ул. Молодежная, 7, деятельность в котором осуществляет индивидуальный предприниматель Лаврищева Л.В., выявлен факт продажи «Спирта этилового» во флаконах по 100 мл с содержанием этилового спирта 95% по цене 47 рублей за флакон.

В городе Находка установлена незаконная реализация спиртосодержащей продукции еще в двух торговых объектах. Так, в магазине ООО «Миляна» (Находка ул. Черняховского, 1) установлена реализация изделия косметического жидкого с содержанием наноразмерных частиц серебра «Целебная сила природы», содержание этилового спирта 50%, объем 99 мл, по цене 35 руб. за шт.

В магазине ООО «Кэтрин» по адресу: Находка ул. Горького, 17 находился в реализации лосьон с экстрактом Боярышника с содержанием этилового спирта 75%, емкость 100 мл. по цене 32 руб. за флакон, а также лосьон «Вита-септ» емкостью 100 мл. стоимость 45 руб. за флакон.

6 января проверено 38 объектов розничной торговли на территории Приморского края, в 5 из которых обнаружена незаконная реализация более 20 л спиртосодержащей непищевой продукции.

Различные виды непищевой спиртосодержащей продукции реализовывались в магазинах:

1) Магазин «Продукты» ИП Гаджиева В.Б. оглы по ул. Часовитина, 17 Б во Владивостоке;

2) Магазин «Блеск» ИП Зарубицкого А.Г. по ул. Щорса, 4 в Партизанске;

3) Магазин «Копеечка» ИП Неяскина Е.Н. по ул. Вокзальной, 9 в Партизанске;

4) Магазин «Продукты» ООО «Байкал» по ул. Советской, 50 в с. Борисовка Уссурийского городского округа;

5) Магазин «Кедр» (ИП Журавель С.В.) по ул. Партизанской, 32 в с. Анучино.

7 января по краю было проверено 43 объекта розничной торговли, в 5 из которых обнаружена незаконная реализация более 44 литров спиртосодержащей непищевой продукции.

В отделе магазина продовольственных товаров «Колосок» (ООО «Колосок -1» по адресу: Артем, ул. Орловская, 21) в отделе реализации алкогольной установлен факт реализации следующей продукции:

- этиловый спирт в стеклянной упаковке 95% (для наружного применения);

- лосьон с экстрактом боярышника 75%;

- универсальное средство «Чистый – С» 96%.

В отделе магазина промышленных товаров в магазине «Даурия» ИП Поповой Т.Л. по адресу: Артем, ул. Ватутина, 3, установлен факт реализации следующей продукции:

- лосьон косметический «Хлебный люкс» в стеклянных флаконах;

- универсальное средство «Чистый – С» 96%.

В магазине п. Тавричанка Надеждинского района (ИП Кучеренко А.Н.) установлен факт наличия для реализации спирта этилового 95% .

В магазине «Прогресс» ИП Караева Ф. А. оглы, по адресу Приморский край, Спасск – Дальний, ул. Юбилейная, 18а в торговом зале под прилавком обнаружен лосьон «Боярышник» 75%.

В Магазин «Кедр» Анучинского района (с. Чернышевка, ул. Партизанская, 32) ИП Журавель С.В. выявлен лосьон «Целебная Сила Природы».

Во всех случаях продукция изъята из оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]