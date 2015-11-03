Автопоезд «Забота» отправится по Приморью с 1 февраля

Медицинский автопоезд «Забота» готовится к новым рабочим командировкам по Приморскому краю.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, два состава медицинского автопоезда отправятся в районы края 1 февраля.

«Сегодня составлен предварительный график, где побывает “Забота”. Одними из первых врачи передвижной поликлиники примут жителей Хасанского района и Уссурийского городского округа», – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Планируется, что в феврале «Забота» со специалистами для взрослого населения кроме сел Уссурийского городского округа посетит Октябрьский и Пограничный районы, а «детский» состав – села Надеждинского района и Артемовского городского округа.

Как и ранее, в составе врачебных бригад терапевты, педиатры, хирург, невролог, офтальмолог, аллерголог, стоматолог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики и другие специалисты, помощь которых особенно востребована в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабинеты клинической лабораторной диагностики, функциональной диагностики (снятие ЭКГ). На места дислокации автопоезда «Забота» в селах также работает передвижной флюорограф, где все желающие могут пройти обследование.

Вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что в этом году, для совершенствования выездных форм работы, планируется расширить перечень медицинских услуг и включить в состав автопоезда специалиста, который сможет проводить необходимые процедуры, направленные на выявление онкологических заболеваний.

Напомним, что в прошлом году почти 70 тысяч приморцев, из которых более 20 тысяч – дети, побывали на приеме и получили консультации врачей «Заботы», не выезжая за пределы своего района.

Подчеркнем, что всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]