Приморцы могут получить водительские удостоверения со скидкой

С 1 января 2017 года граждане, зарегистрированные на Едином портале государственных услуг, могут получить услугу по регистрации транспортных средств или получению водительских удостоверений со скидкой.

Это возможно благодаря внесению изменений в пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым размеры госпошлин за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0.7 в случае подачи заявления с использованием Единого портала государственных услуг.

При обращении граждан за государственной услугой по регистрации автомобиля или получению водительского удостоверения через Единый портал государственных услуг размер оплаты госпошлины будет снижен на 30 % .

Данная мера направлена на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде.

Теперь обращение через Единый портал государственных услуг сэкономит не только время, но и финансовые средства.

Источник: Пресс-служба УМВД по ПК