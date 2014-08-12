Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:54
  0

Приморцы могут получить водительские удостоверения со скидкой

Приморцы могут получить водительские удостоверения со скидкой

Фото: 360tv.ru

С 1 января 2017 года  граждане, зарегистрированные  на Едином портале государственных услуг,  могут  получить услугу по регистрации транспортных средств или получению водительских удостоверений со скидкой.

Это возможно благодаря  внесению  изменений  в пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым  размеры  госпошлин за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц  применяются с учетом  коэффициента  0.7 в случае подачи заявления  с использованием Единого портала государственных  услуг.

При обращении граждан за  государственной услугой по регистрации автомобиля или получению водительского удостоверения через Единый портал государственных услуг размер оплаты госпошлины будет снижен на 30 % .

Данная мера направлена на  популяризацию получения государственных услуг  в электронном виде.

Теперь обращение через Единый портал государственных услуг сэкономит не только время, но и финансовые средства.

Комментировать

Источник: Пресс-служба УМВД по ПК

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря