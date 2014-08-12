Приморцы могут получить водительские удостоверения со скидкой
С 1 января 2017 года граждане, зарегистрированные на Едином портале государственных услуг, могут получить услугу по регистрации транспортных средств или получению водительских удостоверений со скидкой.
Это возможно благодаря внесению изменений в пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым размеры госпошлин за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0.7 в случае подачи заявления с использованием Единого портала государственных услуг.
При обращении граждан за государственной услугой по регистрации автомобиля или получению водительского удостоверения через Единый портал государственных услуг размер оплаты госпошлины будет снижен на 30 % .
Данная мера направлена на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде.
Теперь обращение через Единый портал государственных услуг сэкономит не только время, но и финансовые средства.
Источник: Пресс-служба УМВД по ПК
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.04.2016 Записаться на прием в Пенсионный фонд приморцы могут через Интернет
-
28.07.2015 Приморье – лидер по количеству зарегистрированных граждан на Едином портале госуслуг
-
23.06.2015 В Приморье оформить опеку можно через Единый портал госуслуг
-
25.02.2015 Более 6 тысяч услуг полиции приморцы получили через gosuslugi.ru
-
27.01.2015 Муниципальные услуги стали доступнее для жителей Приморья
-
12.08.2014 Новое в законодательстве: с января 2015 года вырастет размер пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимость
Добавить комментарий