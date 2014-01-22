Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:33
  0

Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена

Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена

Фото: Администрация ПК

В прошлом году Приморье посетили на 60% больше китайских туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках. По итогам 2016 года эта цифра составила почти 200 тысяч человек, сообщили в департаменте туризма Приморского края.

Турпоток из КНР в Приморье в прошлом году продемонстрировал значительный рост: только в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках регион посетили более 190 тысяч человек. В 2015 эта цифра составляла 120 тысяч человек, рост составил около 60%, сообщили в департаменте туризма Приморского края.

«Существенное увеличение количества туристов из Китая наблюдалось уже в первом квартале, но пик турпотока в рамках соглашения о безвизовых поездках пришелся на июль и август – за два летних месяца край посетили почти 100 тысяч человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили более 350 тысяч туристов из КНР», – отметил руководитель ведомства Константин Шестаков.

Директор департамента подчеркнул, большой рост показал и рынок чартерных авиаперевозок – более 30%, в первую очередь из Китайской Народной Республики. Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь Москве.

Отметим, по предварительным данным, в прошлом году Приморский край посетили около трех миллионов туристов. Более полумиллиона из них – иностранные граждане, 2,5 миллиона человек – россияне. Приморье край традиционно является лидером по количеству туристов среди дальневосточных регионов, аккумулируя более 70% от общего объема турпотока.

Напомним, Приморский край стабильно входит в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

Комментировать

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря