В Приморье похолодает сразу на 10 °С

9 января по территории Приморья смещаются фронтальные разделы неглубокого циклона, проходящего по югу Хабаровского края. Зона осадков охватила большую часть Приморья. Температура воздуха −1…−6 °С, на севере до −10…−12 °С.

Во Владивостоке в первой половине дня снег прекратился. Скорость северного ветра постепенно начала нарастать, и в ближайшие часы ожидается усиление до 12–17 м/с. Температура воздуха −3…−5 °С, к вечеру понижение до −10 °С.

В предстоящие сутки синоптическая обстановка на юге Дальневосточного региона изменится. Циклонический вихрь переместится на восток и, углубляясь, выйдет в Охотское море. А в его тылу начнется активный заток холода с севера, с районов Чукотки.

10 января в регионе значительно (на 8–10 градусов) похолодает. Высотный центр циклона еще задержится на юге Хабаровского края, поэтому в северной половине Приморья местами сохранится снег. Температура воздуха в ночные часы −18…−23 °С, в горных районах до −33 °С, на побережье −10…−15 °С, днем −12…−17 °С, на побережье −3…−8 °С.

Во вторник в краевом центре сильный северный ветер, температура воздуха ночью −14…−16 °С, днем −10…−12 °С. Без осадков. На дорогах скользко. Холодная погода в Приморье сохранится большую часть недели.

Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]