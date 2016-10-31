В Приморье пришли январские морозы

10 января над Приморьем будут смещаться вторичные холодные фронты и заряды. Циклон продолжит углубляться над Сахалином, а в его тыловой части на Приморье будет вторгаться холодный воздух, что скажется на температурном режиме. Дневной максимум температуры составит -12…-17 °С, на юго-востоке и восточном побережье -5…-11 °С.

Во Владивостоке без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -10…-13 °С.

11 января атмосферное давление будет расти. Адвекция холодного воздуха продолжится. В горных районах будет сыпать небольшой снег. На отдельных участках побережья усилится ветер.

Температура воздуха к утру понизится до -20…-25 °С, в горных районах воздух будет выхолаживаться до -35 °С, на юго-востоке и на побережье до -14…-19 °С.

Во Владивостоке в среду ожидается холодная погода. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью понизится до -16…-18 °С, днем не превысит -12…-14 °С.

Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]