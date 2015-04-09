Первые в этом году полеты провели летчики ВВО над заливом Петра Великого
Первые в этом году полеты провели летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) над водами залива Петра Великого вблизи Владивостока. В процессе тренировок отрабатывалась техника поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ВВО.
"Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя... При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы округа.
Отмечается, что полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и его частью - Амурским заливом, на берегу которого расположена основная часть Владивостока.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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