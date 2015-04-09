Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:45
  0

Первые в этом году полеты провели летчики ВВО над заливом Петра Великого

Первые в этом году полеты провели летчики ВВО над заливом Петра Великого

Фото: mediaspy.ru

Первые в этом году полеты провели летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) над водами залива Петра Великого вблизи Владивостока. В процессе тренировок отрабатывалась техника поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ВВО.

"Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя... При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Отмечается, что полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и его частью - Амурским заливом, на берегу которого расположена основная часть Владивостока.

Комментировать

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря