Расходы на компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморье увеличат

Расходы на меры социальной поддержки жителей Приморья по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составят более 4,5 миллиардов рублей. В 2016 году на эту меру социальной поддержки было направлено 3,5 миллиарда рублей.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, предусмотрено увеличение финансирования по всем категориям граждан, получающих меры социальной поддержки в этом сегменте. Это льготники федерального и краевого регистра, работники образования, сельские бюджетники и другие.

До 1,2 миллиардов рублей планируется затратить на выплату коммунальных субсидий. В 2016 году на эту меру соцподдержки направили 976 миллионов рублей.

По мнению вице-губернатора края Павла Серебрякова, курирующего социальную отрасль, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – наиболее популярная мера поддержки населения.

«Эта ежемесячная выплата позволяет существенно снизить бремя коммунальных платежей. И в списке получателей не только льготники и пенсионеры. Здесь многие семьи с невысоким достатком, расходы на коммуналку у которых превышают установленные федеральным законодательством 22%. В прошлом году такую поддержку получили более 39 тысяч семей», – отмечает он.

Существенно возрастает «стоимость» бюджетной строки «предоставление компенсаций на уплату взноса на капитальный ремонт». На эту меру соцподдержки, начавшую действовать с июля 2016 года по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского, затратили 5,7 миллионов рублей. В 2017 году на нее запланировано 87 миллионоврублей.

Напомним, выплата предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

Под действие закона попадают пожилые люди, не имеющие льготного статуса.

«Пенсионеры-льготники – ветераны труда, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и другие, уже получают эту меру социальной поддержки по федеральному или краевому законодательству с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1 и 2 группы – с января 2016 года», – информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

А вот льготникам старше 80 лет расходы на капремонт компенсируют полностью. Чтобы уточнить свое право на эту выплату и порядок ее получения пенсионерам или их родственникам следует обратиться в территориальные органы соцзащиты.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]