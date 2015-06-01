Как можно использовать дальневосточный гектар в Приморье

Как можно использовать дальневосточный гектар, рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края.

По словам специалистов, всего в Приморье готово к выдаче почти три миллиона гектаров, 270 тысяч из них – лесные угодья.

«Вся земля, которую можно получить по программе, делится на две категории – предназначенная для всех разрешенных видов деятельности и земля ограниченного пользования. Ко второму типу как раз относятся природоохранные зоны и леса», – пояснили ведомстве.

Если гражданин решил взять гектар на территории лесного фонда, он может использовать ее только для:

· заготовки древесины;

· заготовки живицы;

· заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

· заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

· осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

· ведения сельского хозяйства;

· научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

· рекреационной деятельности;

· создания лесных плантаций и их эксплуатации;

· выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

· выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

· выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

· строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

· строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

· переработки древесины и иных лесных ресурсов.

Как отметил директор департамента лесного хозяйства Приморья Владимир Иванов, на сегодняшний день на земли лесного фонда жителями Приморья подано чуть больше 120 заявлений.

«Сейчас мы готовимся к третьему этапу реализации закона, когда землю в Приморье сможет взять каждый россиянин. Есть вероятность, что многих заинтересует именно лесной фонд», – отметил он.

Что касается земельных участков, не имеющих конкретного целевого назначения, то их можно использовать на:

·организацию подсобного и сельского хозяйства;

·организацию фермерского хозяйства и разведение скота;

·осуществление предпринимательской деятельности (кроме государственных и муниципальных служащих);

·строительство дома, дачи, подсобных помещений;

·разведение плодового сада;

·организацию мест общественного отдыха и рекреационных зон и другие виды деятельности.

В департаменте земельных и имущественных отношений отмечают, что около 80% заявок подано для организации малоэтажного строительства.

«Набирают популярность коллективные и семейные заявки, когда несколько человек могут получить сразу несколько гектар из расчета по одному гектару на каждого участника программы. Землю можно использовать также по всем вышеперечисленным направлениям», – добавили специалисты.

Отметим, согласно закону о дальневосточном гектаре, что для некоторых видов использования земельного участка необходимо получить специальные разрешения, лицензии, свидетельства, допуски. Так, например:

1) для осуществления предпринимательской деятельности потребуется государственная регистрация гражданина в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя;

2) для строительства объектов капитального строительства (жилой дом, здание, строение, сооружение) потребуется получение разрешения на строительство;

3) для заготовки древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на представленном земельном участке, потребуется подготовить проект освоения лесов. При этом порядок реализации соответствующей древесины гражданам будет определен Правительством РФ;

4) пользование недрами возможно только при наличии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

Напомним, закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.

Подать заявление на участие можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

«Выбрать дальневосточный гектар жители края также могут с помощью сотрудников многофункциональных центров “Мои документы”. Эта работа организована по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Обязательным условием при получении гектара является наличие учетной записи на Едином портале госуслуг. Незарегистрированным посетителям сотрудники МФЦ помогут создать личный кабинет», –рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]