Первые этажи четвертого дома для российской семьи возводят в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке

В микрорайоне «Снеговая Падь», где возводятся дома в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи», за пределы нулевой отметки вырос четвертый дом.

Еженедельно на стройплощадку в «Снеговой Пади» завозится около 250 железобетонных панелей и 200 кубов бетона, дома для российской семьи выше день ото дня. Четвертый дом в новом микрорайоне преодолел нулевую отметку – первые этажи начали монтировать в третьей блок-секции дома № 3. В первой и второй блок-секциях этого объекта идут работы по монтажу стен цоколя и устройству ростверка, сообщили в «Приморкрайстрое».

«В жилом доме № 25 ведутся бетонные работы стен парапета 25-го этажа. кладка наружных стен ведется на уровне 16 этажа, внутренних – на уровне 15-го. Штукатурка внутренних стен производится на 11 и 12 этажах, прокладка систем отопления – на 11 этаже, монтаж оконных блоков – на 10 этаже. Строители завершили монтаж индивидуального теплового пункта, на объекте ведется установка систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения», – отметили в дирекции.

В доме № 26 завершены бетонные работы стен 22 этажа; кладка наружных стен и внутренних перегородок ведётся на уровне шестого этажа.

В монолитной угловой вставке жилого дома №4 выполнены работы по заливке перекрытия шестого этажа. Первая, вторая и третья блок-секции выросли до 10 этажа, в четвертой возводится первый этаж, в пятой блок-секции завершается монтаж цоколя.

В доме № 1 готов монолитный фундамент угловой вставки и первой и второй блок-секций, производятся работы по устройству котлована под третью и четвертую блок-секции, выполнены бетонные работы под пятую секцию. Готов котлован под третью и четвертую блок-секции жилого дома №2.

На объекте № 6 строители приступили к работам по вертикальной планировке под башенный кран и строительный городок подрядчика.

Параллельно на стройплощадке ведется прокладка сетей отопления. Уже проложено более 300 погонных метров наружной магистрали и более 700 внутренней. В строительстве задействовано около 300 человек и около 40 единиц тяжелой спецтехники ежедневно.

Отметим, строительство в рамках программы «Жилье для российской семьи» также ведется в микрорайоне «Солнечная долина» поселка Трудовое, в районе «Зеленого Угла» во Владивостоке и в Уссурийском микрорайоне «Радужный».

Приморский край сегодня занимает первое место среди российских субъектов по реализации федеральной программы, как по количеству заявленных и введенных в строй квадратных метров, так и по количеству участников.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]