Завершен монтаж балок на новом мосту через реку Славянку

Сотрудники Примавтодора завершили монтаж балок на путепроводе в районе развилки Уссурийск-Пограничный-Покровка. Работы идут в рамках реконструкции участка трассы Уссурийск-Пограничный-Госграница.

Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, сейчас рабочие завершают возведение последней опоры нового моста через реку Славянку.

«В настоящий момент идут работы по объединению ригеля опоры и затем пройдет монтаж пролетного строения. Параллельно рабочие вели монтаж балок на уже готовые опоры. Таким образом, в настоящий момент смонтирована 21 балка, осталось еще 14 балок», – сообщил Дмитрий Горлов.

Напомним, ранее, в ходе работ по реконструкции дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница, строители разобрали старый мост через реку Славянка, находившийся в аварийном состоянии. Новое мостовое сооружение будет учитывать, как современные нагрузки, так и требования для безопасного пропуска воды в паводковые периоды.

Реконструкция трассы Уссурийск-Пограничный-Госграница ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1».

По словам первого вице-губернатора края Василия Усольцева, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» – «коридоры экономических возможностей». Заместитель главы региона подчеркнул, что непрерывный поток грузов, который обеспечат территориям края МТК, позволит привлечь дополнительные инвестиции в регион, создать новые рабочие места.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]