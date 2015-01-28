Владимир Миклушевский утвердил план проведения Года экологии в Приморье

В Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии. Распоряжение об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

«План подготовлен на основе предложений органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, научных организаций, высших учебных заведений, общественных экологических и других организаций всех форм собственности», – пояснили в департаменте природных ресурсов и охране окружающей среды Приморского края.

Мероприятия будут проводиться в течение всего года и позволят повысить эффективность охраны и сохранения биоразнообразия, привлечь внимание общественности к особо охраняемым природным территориям, сохранить и увеличить площадь лесных насаждений, а также пресечь незаконный оборот древесины.

«Особое внимание также будет уделено рациональному использованию водных ресурсов, уменьшении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышению уровня экологического культуры населения», – отметили в ведомстве.

Общий объем финансирования мероприятий составит более 1,3 миллиарда рублей.

По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.

Отметим, на территории Приморского края расположено шесть государственных природных заповедников, в том числе единственный в России морской биосферный заповедник. Всего в Приморье расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.

Также на территории края в Хасанском районе под Нарвинским перевалом в прошлом году открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель. В этом месте исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов.

Напомним, по указу Президента Владимира Путина 2017 год в России объявлен Годом экологии.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]