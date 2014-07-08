Около 1,5 млрд. рублей направит бюджет Приморья на региональную доплату к пенсии

В 2017 году доплата пенсионерам с низкими доходами будет производиться за счет средств федерального и краевого бюджетов. На эти цели в Приморье запланировано почти 1,5 миллиарда рублей.

По предварительным данным департамента труда и социального развития Приморского края, эту меру социальной поддержки могут получать более 72 тысяч жителей края.

«Региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату», – поясняют специалисты.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета: пенсия, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, региональная доплата полагается не только пожилым людям.

«В списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии», – информирует глава ведомства.

По оценке специалистов, средний размер доплаты составит чуть более двух тысяч рублей.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]