Ситуация по гриппу и ОРВИ в Приморье под контролем

Уровень активности гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Приморском крае регистрируется ниже уровня эпидемического порога почти на 37% в сравнении с последней неделей 2016 года.

Как сообщил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов, заболеваемость ниже эпидемического порога регистрируется среди всех возрастов.

«Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также ниже эпидемического порога более, чем на 65%», – отметил Дмитрий Маслов.

Всего в Приморье по результатам лабораторных данных с начала эпидемиологического сезона обследовано 784 человека, по результатам лабораторного мониторинга, наибольший удельный имеют вирусы гриппа типа A(H3N2).

«При проведении диагностики РНК вируса гриппа “А” H3N2 обнаружены в 59 случаях (1,9%), РНК вируса гриппа “В” в восьми случаях (0,3%), РНК вируса гриппа A(H1N1) – не обнаружено», – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что H3N2 – это самый обычный грипп, он не связан никак с пандемией гриппа, это не птичий и не свиной грипп. Штамм вируса гриппа “А” H3N2 входил в состав сезонной вакцины, так что те, кто осенью поучаствовал в прививочной кампании, имеют наименьший риск заболеть.

Среди респираторных вирусов преимущество у аденовируса и парагриппа, определяются и другие вирусы, которые поражают верхние и нижние дыхательные пути – РС-вирусы, метапневмовирусы и другие.

В территориальном управлении Роспотребнадзора также отметили, что сейчас на территории Приморского края частично закрыты несколько групп в детских садах и приостановлен образовательный процесс в нескольких классах школ. Полностью приостановлена деятельность четырех детских садов.

«Это сделано для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение острых вирусных инфекций», – уточнили в ведомстве.

В департаменте здравоохранения Приморья добавили, что в лечебно-профилактических учреждениях региона организованы «фильтры», ведется раздельный прием пациентов. Сотрудники поликлиник проводят информационную работу среди населения: организованы уголки здоровья с ответами на вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ.

«В стационарах на случай подъема заболеваемости и ухудшения эпидобстановки в регионе развернуты дополнительные койки в инфекционных отделениях», – сообщили специалисты департамента.

Здесь также подчеркнули, что во всех медучреждениях имеется необходимое количество противовирусных препаратов.

Специалисты центра медицинской профилактики Приморского края напоминают, что при недомогании необходимо обратиться за помощью к врачу и не заниматься самолечением.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]