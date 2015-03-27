«Генеральная уборка» вернет обитателям «Земли леопарда» в Приморье утерянный лес

Почти 115 гектаров территории «Земли леопарда» очистят от накопленного в ХХ веке экологического ущерба. В ходе рекультивации сразу несколько участков заповедных земель будут освобождены от развалин заброшенных военных поселений и старых свалок, что позволит вернуть местному лесу первозданный вид.

Рекультивация – ликвидация экологического ущерба на загрязненных территориях. Этот процесс экологического восстановления земель особенно актуален для национального парка «Земля леопарда», территория которого с начала прошлого столетия испытала на себе агрессивное вмешательство человека в дикую природу. Небольшая часть леса здесь была уничтожена для строительства военных полигонов, поселений, складов ГСМ и организации свалок. Позже люди забросили эти объекты, однако величина нанесенного природе ущерба не позволяет ей самостоятельно вернуть себе отнятое.

В ходе «генеральной уборки» уссурийской тайги специалисты демонтируют старые постройки, и ликвидируют свалки твердых бытовых отходов. Работа кипит сразу в восьми «горячих токах», пострадавших в прошлом от хозяйственной деятельности человека. Всего предстоит вывезти и утилизировать более семи тысяч тонн металлолома, фрагментов разваливающихся построек, различного мусора в виде остатков ГСМ и мотков колючей проволоки, которые являются прямой угрозой для обитателей «Земли леопарда». После этого на очищенных участках будет восстановлен плодородный слой почвы, и создан растительный покров из смеси различных трав.

Директор нацпарка «Земля леопарда» Татьяна Барановская считает, что сегодня важно сохранить целостность лесов.

«Значимость работ по рекультивации земель национального парка сложно переоценить. Животные должны обитать в условиях дикой природы, а не на помойках. Поэтому важно восстановить целостность лесов. Сегодняшняя картина этих мест особенно хорошо видна с вертолета: кажется, что кусок земли просто вырвали из общего лесного пейзажа, оставив лишь голую пустошь. Но когда мы залечим эти старые раны, природа оживет, сюда смогут вернуться животные: насекомые, птицы, мелкие млекопитающие, копытные, а за ними и наши редкие кошки», – сказала она.

Работы по рекультивации будут завершены в 2017 году, который в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.

Напомним, по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.

Главой региона уже утвержден план основных мероприятий, который включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. Общий объем финансирования мероприятий составит более 1,3 миллиарда рублей.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]