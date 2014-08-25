Региональная авиасеть Приморья увеличит частоту рейсов по пяти направлениям

Частота внутренних авиарейсов в Приморье увеличится на пяти из девяти направлений уже в феврале благодаря покупке третьего самолета. Об этом стало известно на совещании по развитию малой авиации в Приморье под руководством губернатора края Владимира Миклушевского сегодня, 12 января.

Сегодня новый самолет, приобретённый по поручению главы региона для внутрикраевых перевозок, отправляется во Владивосток с места базирования, доложил губернатору заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Решетников.

«По Вашему поручению проведена работа по приобретению третьего самолета для внутрикраевых перевозок по лизингу, с учетом 50% финансирования сделки из Фонда развития Дальнего Востока. Заключен договор с поставщиком, получено разрешение на перелет. Воздушное судно вылетает с места базирования сегодня, 12 января, и прибудет во Владивосток через неделю. Планируем, что самолет начнет выполнять регулярные полеты уже в феврале текущего года», – сообщил он.

Владимир Миклушевский подчеркнул, решение о покупке третьего самолета принято для расширения карты полетов внутренней авиасети. Прежде всего, необходимо увеличить частоту рейсов по наиболее востребованным направлениям, заявил губернатор края.

По словам директора авиакомпании «Пластун-Авиа» Виталия Юшина, с покупкой нового судна в расписании внутренних авиарейсов добавится 13 дополнительных рейсов.

«Количество полетов по маршруту Терней-Светлая увеличится в два раза, до четырех полетов в неделю, дополнительные введут по четвергам и субботам. Рейсы по маршруту Владивосток-Кавалерово увеличатся с семи до десяти раз: в понедельник, субботу и воскресенье самолет будет совершать по два рейса. Маршруты Владивосток-Терней и Владивосток-Дальнегорск станут ежедневным, рейсы в Дальнереченск увеличатся до четырех раз – помимо вторника и субботы самолет туда будет летать в понедельник и четверг», – отметил Виталий Юшин.

Руководитель авиакомпании добавил, жители края по достоинству оценили преимущества внутренней авиации, билеты раскупаются за недели вперед, и новые рейсы на существующих маршрутах, безусловно, будут востребованы.

Для запуска новых маршрутов необходимо строительство соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах края – взлетно-посадочных полос и аэровокзальных комплексов. За пять лет количество аэродромных площадок в Приморье увеличится почти вдвое – 22 вместо 13.

«В первую очередь приступим к созданию посадочных площадок в поселках Серафимовка Ольгинского района и Восток-2 Красноармейского района. Новые маршруты в эти населенные пункты планируем запустить в сентябре. В этих населенных пунктах также появятся новые аэровокзальные комплексы, еще один построят в поселке Светлая. Кроме того, пункты выдачи ГСМ построят в Дальнегорске, Пластуне, Светлая и Восток-2», – доложили губернатору Приморья.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание, что цены на авиабилеты останутся доступными, в 2017 году будет продолжено субсидирование их стоимости из средств краевого бюджета.

Отметим, в прошлом году услугами воздушного транспорта на внутрикраевых маршрутах воспользовались более 30 тысяч пассажиров.

Напомним, сегодня пассажирские перевозки в Приморье осуществляют два самолета DHC-6-400 вместимостью 19 мест каждый по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. На самолете Ан-2 можно отправиться по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Два маршрута выполняются вертолетами Ми-8 – это Терней–Амгу–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Агзу и обратно, а также Терней–Амгу–Максимовка–Светлая–Самарга и обратно.

Развитие малой авиации, по мнению губернатора Владимира Миклушевского, позволит решить сразу несколько задач – обеспечение удобства передвижения жителей, развитие туризма и повышение деловой активности внутри Приморья.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]