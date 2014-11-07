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16 января в Приморье ожидаются перебои с телевещанием

16 января в Приморье ожидаются перебои с телевещанием

Фото: news.ykt.ru

В понедельник, 16 января, на территории Приморья будут кратковременные перерывы сигнала телерадиовещания.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникации, 16 января  с 03.00 до 07.00 во всех населенных пунктах Приморского края возможны перерывы в трансляции первого мультиплекса РТРС-1. Это телеканалы: Первый, Россия-1, МатчТВ, НТВ, 5 канал, Россия Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ, и радиостанции: радио России, Вести ФМ, Маяк.

«Причина возможных сбоев – профилактические работы на сети вещания цифрового эфирного телевидения. Также 16 января планируются кратковременные перерывы в трансляции второго мультиплекса РТРС-2 – РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ – во Владивостоке и близлежащих населенных пунктах с 03.00 до 07.00. В Арсеньеве, Артеме, Находке, Уссурийске – с 03.00 до 12.00», – сообщили специалисты.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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