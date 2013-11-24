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Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи

Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи

Фото: Администрация Приморского края

Команды КВН из Приморья отправились на Международный фестиваль команд Клуба «Кивин-2017» в Сочи.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, Приморье представляют коллективы «Твой стиль» – чемпион краевой лиги 2015 года из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и «7Б» – действующий чемпион Приморской лиги из Дальневосточного федерального университета, а также «Сборная Приморского края».

«Международный фестиваль команд КВН – не только повод встретиться со старыми коллегами по цехи и завести новые знакомства.  Здесь в течение двух недель для тысяч веселых и находчивых будут проходить отборочные туры фестиваля: непрерывный марафон выступлений различных команд КВН, из которых редакторы телевизионных лиг отберут претендентов на попадание в гала-концерт. “Сборная Приморского края” будет бороться за выход в высшую лигу Международного союза КВН», – отметили специалисты.

Напомним, что Международный фестиваль команд КВН – традиционное событие Международного Союза КВН, проходящее ежегодно и собирающее большое количество команд из России, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году для участия в фестивале зарегистрировалось более 640 команд.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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