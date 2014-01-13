Поздравление Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, издатели, работники печати и приморских средств массовой информации! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В эпоху информации СМИ играют большую роль в жизни общества. Во многом благодаря вашему профессионализму, объективности, глубине понимания процессов, происходящих в стране и мире, зависит, насколько широко и объемно люди видят жизнь, оценивают перспективы на будущее.

В Приморском крае журналистская школа традиционно очень сильна. Она славится своей историей, в которую внесли вклад как крупные региональные издания, так и небольшие районные газеты. Сегодня приморские СМИ – серьезные дискуссионные площадки, где поднимаются вопросы, волнующие каждого жителя края. Зачастую именно профессиональная работа наших журналистов помогает обществу и власти оперативно выявить и решить острые проблемы в регионе. Хочу отметить значение приморских СМИ в реализации важнейших социальных проектов, в формировании имиджа Приморья, продвижении его возможностей. На мой взгляд, закономерно, что именно у нас проходит один из ведущих журналистских форумов страны – Дальневосточный Медиасаммит!

Дорогие друзья! В День российской печати желаю вам новых ярких проектов и публикаций, вдохновения, творческих удач и настойчивости в покорении новых профессиональных вершин!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]