Пятнистых оленей привезли из Приморья на Сахалин для развития оленеводства

Пятнистых оленей из Приморского края в пятницу доставили на Сахалин, компания ООО "Роз-Агро" займется развитием оленеводства на юге острова, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в областном Минсельхозе.

"Из Приморского края доставили 102 молодых пятнистых оленя: 15 самцов и 72 оленухи. Животных перевезли на двух специально оборудованных автомобилях через паромную переправу Ванино - Холмск. В пути следования оленей обеспечили кормами и водой. Во избежание травматизма самцы перед отправкой были обезрожены", - рассказал собеседник агентства.

ООО "Роз-Агро" займется разведением пятнистого оленя в районе села Мицулевка Анивского района. Компания подготовила загоны для содержания животных и проведения карантинных мероприятий. Оленей компания закупила на собственные средства. В планах руководства "Роз-Агро" - реализация аналогичного проекта в Долинском районе Сахалина.

Развести пятнистых оленей компания решила из-за их мяса и пантов, а также с целью развития экотуризма. "Оленина является низкокалорийной, практически не содержит холестеринов, богата витаминами и микроэлементами. Производство пантов - очень выгодно, так как имеет высокую стоимость на мировых рынках", - пояснил собеседник.

Владельцем ООО "Роз-Агро", согласно базе СПАРК, является житель Южно-Сахалинска Им Сун Ок.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]