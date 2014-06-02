В Приморье наградили лучших работников СМИ

13 января, в День российской печати, в Приморье наградили лучших журналистов краевых и муниципальных средств массовой информации.

Вице-губернатор Евгений Полянский поблагодарил коллег за высокий уровень приморской журналистики и вручил коллегам Почетные грамоты и Благодарственные письма Губернатора Приморского края.

За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, вклад в развитие приморской журналистики активное участие в реализации социально значимых проектов наградили главного редактора уссурийской газеты «Коммунар» Зинаиду Избенко, шеф-редактора журнала «Дальневосточный капитал» Ларису Жиронкину, главного редактора делового еженедельника «Золотой Рог» Андрея Пушкарева, ветерана приморской журналистики Анатолия Ильюхова, основателя Высшей школы телевидения ВГУЭС Валерия Бакшина, главного редактора газеты «Находкинский рабочий» Наталью Вотчал, главного редактора Арсеньевского газеты «Бизнес-Арс» Евгению Суриц, корреспондента «АиФ. Приморье» Екатерину Цой, главного редактора артемовской газеты «Выбор» Ларису Бахтину, начальника отдела информации и рекламы ВГУЭС, члена Совета Гильдии работников пресс-служб при ПКО «Союз журналистов России» Ларису Прохорову, главного редактора делового еженедельника «Конкурент» Виктора Старицына, корреспондента «Конкурент» Константина Пинаева.

Евгений Полянский подчеркнул, в прошлом году поддержку из краевого бюджета на реализацию социально значимых проектов получили более 60 приморских редакций.

«Почти 100 часов социально значимой информации вышло на телеканалах края, свыше 500 материалов на веб-ресурсах и тысячи полос в печатных СМИ», – отметил заместитель главы региона.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил о переходе на грантовую систему поддержки СМИ в ходе второго Дальневосточного МедиаСаммита, прошедшего в июне 2015 года на площадке ДВФУ. По его мнению, система субсидий средств массовой информации должна сместить акцент на социальную тематику. Кроме того, внедряемая в крае система господдержки СМИ позволит создать здоровую конкуренцию и улучшит качество работы журналистов.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]