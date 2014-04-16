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Госпитальное судно ТОФ "Иртыш" оснастили современными диагностическими комплексами

Госпитальное судно ТОФ

Фото: slujil.com

Современные диагностические комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований были установлены на госпитальное судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Иртыш". Об этом сообщает  пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В соответствии с государственным контрактом морское госпитально- пассажирское судно ТОФ "Иртыш" получило новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое и реанимационное оборудование, оборудование для лабораторных исследований, анестезиологическое оборудование и новейшие системы жизнеобеспечения", - сообщает пресс-служба.

В 2017 году на судне будет установлено оборудование для телемедицины, которое позволит привлекать при проведении хирургических вмешательств консультантов центральных госпиталей Минобороны. Госпитальное судно проекта 320 "Иртыш" способно принять раненых и больных как с берега, так и в море. На борту судна для пациентов выделено 100 мест, а во время эвакуации - 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения.

В 2016 году началась модернизация оборудования судна, первый этап которой был завершен в августе. После этого судно совершило дальний поход, приняв участие в международных учениях АСЕАН у берегов Таиланда. В их ходе отрабатывались действия по оказанию помощи во время природных катастроф. На "Иртыше" были развернуты палаты для приема тяжелораненых, бригада флотских медиков отрабатывала приемы оказания помощи и проведения операций в морских условиях.

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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