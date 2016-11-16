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В начале следующей недели в Приморье потеплеет

В начале следующей недели в Приморье потеплеет

В воскресенье, 15 января, над краем господствует поле пониженного атмосферного давления. Характер погоды будет неустойчивым. Временами небольшой снег. Начнется трансформация воздушной массы. Температурный фон повысится на 3–7 градусов.

В начале следующей недели потепление продолжится.

Во Владивостоке в течение дня ожидается увеличение облачности. Сохраняется вероятность слабого снега. Температура воздуха −12…−14°C.

В воскресенье в Приморье погода без осадков. Сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью –13...–15°C, днём –7...–9°C.

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Источник: ПРИМОРСКИЙ ГИДРОМЕТ

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