В начале следующей недели в Приморье потеплеет

В воскресенье, 15 января, над краем господствует поле пониженного атмосферного давления. Характер погоды будет неустойчивым. Временами небольшой снег. Начнется трансформация воздушной массы. Температурный фон повысится на 3–7 градусов.

В начале следующей недели потепление продолжится.

Во Владивостоке в течение дня ожидается увеличение облачности. Сохраняется вероятность слабого снега. Температура воздуха −12…−14°C.

В воскресенье в Приморье погода без осадков. Сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью –13...–15°C, днём –7...–9°C.

Источник: ПРИМОРСКИЙ ГИДРОМЕТ