В начале следующей недели в Приморье потеплеет
В воскресенье, 15 января, над краем господствует поле пониженного атмосферного давления. Характер погоды будет неустойчивым. Временами небольшой снег. Начнется трансформация воздушной массы. Температурный фон повысится на 3–7 градусов.
В начале следующей недели потепление продолжится.
Во Владивостоке в течение дня ожидается увеличение облачности. Сохраняется вероятность слабого снега. Температура воздуха −12…−14°C.
В воскресенье в Приморье погода без осадков. Сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью –13...–15°C, днём –7...–9°C.
Источник: ПРИМОРСКИЙ ГИДРОМЕТ
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