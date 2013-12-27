«Стражи Босфора»: белоплечие и белохвостые орланы охотятся в акватории зимнего Владивостока

Каждую зиму жителям и гостям приморской столицы выпадает возможность наблюдать в небе над городом одних из наиболее крупных и впечатляющих пернатых хищников мира. Белохвостые и белоплечие орланы прилетают во Владивосток на зимовку и являются частыми гостями рыбных мест в акватории порта.

Орланы гостят на юге Приморья каждую зиму, и во Владивостоке увидеть, как охотятся огромные парящие хищники в холодное время года, при желании может любой. Правда, для этого надо набраться терпения.

В краевую столицу перезимовать прилетают два вида орланов: белохвост и белоплечий. И у тех, и у других размах крыльев может достигать двух с половиной метров, что делает их заметными с земли даже на значительной высоте. Однако поймать этих птиц в объектив непросто – как и полагается, людям они откровенно не доверяют, хотя и стараются зачастую держаться около популярных среди рыбаков мест, ведь после их ухода у лунки может остаться что-нибудь съедобное.

Зимуют орланы группами по 2-3 особи, выбирая высокие деревья у кромки воды. Сфотографировать «стражей Босфора» удалось у памятника адмиралу Невельскому, с улицы Калинина – на противоположной стороне Золотого Рога, и на берегу мыса Чуркин – под Золотым мостом. Однако самой благодатной для фотографий точкой оказалась водная территория у Токаревского маяка, где часто в поисках рыбы появляются и ларги.

Чтобы приманить птиц, фотографам приходится отправляться на съемку не с пустыми руками, а закупаться рыбой. В основном выбирается селедка – орланы ее любят. Как, впрочем, и чайки – именно их скопление у воды привлекает внимание крупных пернатых хищников.

В субботу, 14 января, житель Владивостока запечатлел сразу 10 орланов: 4 белоплечих и 6 белохвостов. К слову, именно последние встречались чаще всего, хотя специалисты утверждают, что их в Приморье меньше, чем белоплечих. Орланов-белохвостов можно также увидеть на Русском острове в районе бухты Новик и с материка в районе бухт Диомид, Улисс и Золотой Рог.

По словам орнитолога Владимира Куринного, орланов-белохвостов можно заметить во Владивостоке уже в конце сентября, а вот белоплечие орланы – эндемики Дальнего Востока России, прилетают сюда только в декабре, не раньше.

«Белоплечий или тихоокеанский орлан распространен на побережье Охотского моря и занесен в Красную книгу России. Общая численность этой птицы, обитающей только у нас в стране, – всего 5500-6000 особей. Этот орлан – один из самых тяжелых по массе, и в негнездовой период может очень редко питаться утками, маленькими тюленями, зайцами, бурундуками, однако преимущественно его пища – рыба. И он от ее наличия зависим сильнее, чем орлан-белохвост. В теплое время года ареал обитания второго практически полностью совпадает с территорией нашей страны, но в Приморье его так много. Белохвост охотится более гибкими способами и питается более разнообразно, особенно в гнездовое время. Орланов во Владивостоке обычно можно наблюдать до схода льда, то есть примерно в марте они начинают улетать», – рассказал специалист.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]