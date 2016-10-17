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Ремонтные работы на котельной в приморском посёлке Сибирцево завершены

Ремонтные работы на котельной в приморском посёлке Сибирцево завершены

Фото: Администрация Приморского края

Теплоснабжение в поселке Сибирцево Черниговского района восстановлено в полном объёме.

Сегодня ночью завершён монтаж новой системы дымоудаления на котельной №18.

«Восстановительные работы, которые велись сутки, полностью завершены. Котельная заработала на полную мощность, тепло поступает в квартиры жителей поселка и на социальные объекты в соответствии с положенными параметрами», – сообщил вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, курирующий по поручению Губернатора ход восстановительных работ на месте.

Заместитель главы региона добавил, что сегодня дети пошли в школу.

«Школа была закрыта на один день, из-за низкой температуры в классах. Помещение школы большое, и чтобы быстрее нагреть классы и коридоры были установлены тепловые пушки, которые работали всю ночь. Также пушками мы “подогрели” и один детский сад, где было наиболее холодно», – сказал Евгений Вишняков.

Он отметил, что для исключения проблем в электроснабжении этих учреждений на время работы тепловых пушек дежурили сотрудники МЧС России по Приморскому краю и аварийных бригад, а управляющие компании оперативно регулируют внутридомовые системы, чтобы избежать возможного завоздушивания системы.

Отметим, сейчас в поселке по-прежнему работают представители краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, контролируя работу топливно-энергетического комплекса населённого пункта.

Напомним, в муниципальной котельной посёлка Сибирцево произошло сразу несколько аварий в работе котельных. В результате было нарушено отопление 44 жилых домов и объектов соцкультбыта.

По поручению губернатора Приморья на место выехал его заместитель Евгений Вишняков. Вице-губернатор отметил, что есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», – подчеркнул Евгений Вишняков.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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