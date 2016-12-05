Выходные в Приморье ожидаются холодными и ветреными

Ближайшие выходные в Приморье обещают быть холодными и ветреными. Период тёплой погоды, которую подарил нам январь в середине месяца, закончится.

В субботу, 21 января, Приморье окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Воздух ночью выхолодится до −17…−25 °C, в центральных районах до −32 °C, на побережье −11…−16 °C. Днём температурный фон −9…−16 °C, на юго-востоке края −1…−7 °C. Ветер в континентальных районах умеренный, на побережье сильный.

Во Владивостоке погода без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха понизится к утру до −14…−16 °C. Днём морозно: −10…−12 °C, сильный ветер будет увеличивать ощущение холода.

В воскресенье, 22 января, погоду будет определять высотный циклонический вихрь, смещающийся с запада. В отдельных районах Приморья пройдёт небольшой и умеренный снег. Облачность уменьшит ночное выхолаживание, и температурный фон повысится на 2–5 градусов. При облачной погоде дневной прогрев также уменьшится, будет прохладно: −12…−18 °C, на побережье −6…−11 °C. На побережье сохранится сильный ветер.

Во Владивостоке ночью и утром возможен небольшой снег. Сильный северный ветер. Температурный фон на уровне субботы.

Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]