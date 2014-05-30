Более 80 млн рублей заплатили приморцы за превышение скорости
Всего в 2016 году приморцы получили более 260 тысяч штрафов за быструю езду.
Как сообщил директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов, на сегодняшний день в Приморье действует 51 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С».
«Они установлены практически на всех краевых дорогах, а также на Золотом и Русском мостах. За превышение скорости в 2016 году лихачи уже заплатили в бюджет края более 80 миллиона рублей штрафов», – пояснил он.
Руководитель ведомства добавил, что благодаря совместной работе краевой администрации и Управления ГИБДД УМВД России по Приморью количество аварий на дорогах снизилось за четыре года на 50%.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2017 годы, разработанную по поручению Губернатора Владимира Миклушевского.
Главные задачи программы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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