У самолета,вылетевшего из Владивостока, треснуло стекло по пути на Камчатку

Растрескивание покровного слоя лобового стекла произошло в кабине пилотов самолета Airbus 319 авиакомпании "Аврора" при выполнении рейса N5614 из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Это не повлияло на безопасность полета, заверили в пресс-службе.

"17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушнго судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было", - сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что растрескивание покровного слоя стекла "не повлияло на безопасность полета и не подлежит расследованию, как авиационный инцидент".

Сотрудник пресс-службы опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Airbus совершил вынужденную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского. "Никакой вынужденной посадки не было. Самолет приземлился в обычном штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

На борту самолета находилось 119 пассажиров и 7 членов экипажа. По словам собеседника, лобовое стекло в кабине пилотов уже заменили и "самолет введен в строй".

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]