У самолета,вылетевшего из Владивостока, треснуло стекло по пути на Камчатку
Растрескивание покровного слоя лобового стекла произошло в кабине пилотов самолета Airbus 319 авиакомпании "Аврора" при выполнении рейса N5614 из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Это не повлияло на безопасность полета, заверили в пресс-службе.
"17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушнго судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что растрескивание покровного слоя стекла "не повлияло на безопасность полета и не подлежит расследованию, как авиационный инцидент".
Сотрудник пресс-службы опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Airbus совершил вынужденную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского. "Никакой вынужденной посадки не было. Самолет приземлился в обычном штатном режиме", - отметили в пресс-службе.
На борту самолета находилось 119 пассажиров и 7 членов экипажа. По словам собеседника, лобовое стекло в кабине пилотов уже заменили и "самолет введен в строй".
Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.09.2016 Глава Якутии был на борту самолета, совершившего экстренную посадку во Владивостоке
-
19.08.2016 Буйный молодой человек из Находки устроил дебош на борту самолета авиакомпании "Россия"
-
23.05.2016 Авиадебошир заплатит 150 тысяч рублей компании "Аврора" за вынужденную посадку лайнера
-
11.11.2015 Airbus сел в Хабаровске из-за трещин в стекле кабины пилотов
-
11.10.2015 Cамолет из Владивостока совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
-
14.02.2015 Трое пьяных устроили дебош в самолете авиарейса Владивосток-Сеул
Добавить комментарий