У жителей Владивостока есть возможность добровольно «откатать пальчики»
Управление МВД России по городу Владивостоку сообщает, что государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации предоставляется в районных отделениях отдела по вопросам миграции.
Жители краевого центра, желающие добровольно пройти процедуру дактилоскопической регистрации, могут обращаться в подразделения отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку по месту регистрации, согласно их расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте владивосток.25.мвд.рф, либо воспользоваться Единым порталом государственных услуг Российской Федерации на сайте www.gosuslugi.ru.
Для предоставления государственной услуги заявителям необходимо предоставить следующие документы:
1. заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги;
2. паспорт гражданина Российской Федерации;
3. свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста;
4. документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) - при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
5. документ, подтверждающий факт установления (опеки) - при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;
6. документ, подтверждающий факт установления попечительства - при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Подробную информацию о прохождении процедуры дактилоскопической регистрации можно получить в подразделениях отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 10:00 до 13:00 по нижеуказанным адресам.
Отделение по обслуживанию территории Ленинского района:
ул. Пограничная, 6, т. 243-25-92, 243-25-76;
Отделение по обслуживанию территории Первомайского района:
ул. Калинина, 55 «А», т. 227-38-24, 227-40-32;
Отделение по обслуживанию территории Первореченского района:
ул. Пограничная,6, 2 этаж т.237-15-21; 237-15-25;
Отделение по обслуживанию территории Фрунзенского района:
ул. Посьетская, 46, т. 241-20-39, 242-20-08;
Отделение по обслуживанию территории Советского района:
пр-т 100 лет Владивостоку, 133 «А», т. 231-33-18;
Миграционный пункт отделения по обслуживанию территории Советского района (дислокация п. Трудовое):
ул. Лермонтова, 66, т.238-70-92.
Источник: Пресс-служба УМВД по ПК
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