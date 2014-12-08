У жителей Владивостока есть возможность добровольно «откатать пальчики»

Управление МВД России по городу Владивостоку сообщает, что государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации предоставляется в районных отделениях отдела по вопросам миграции.

Жители краевого центра, желающие добровольно пройти процедуру дактилоскопической регистрации, могут обращаться в подразделения отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку по месту регистрации, согласно их расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте владивосток.25.мвд.рф, либо воспользоваться Единым порталом государственных услуг Российской Федерации на сайте www.gosuslugi.ru.

Для предоставления государственной услуги заявителям необходимо предоставить следующие документы:



1. заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги;

2. паспорт гражданина Российской Федерации;

3. свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста;

4. документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения) - при подаче заявления усыновителем (удочерителем);

5. документ, подтверждающий факт установления (опеки) - при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;

6. документ, подтверждающий факт установления попечительства - при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.



Подробную информацию о прохождении процедуры дактилоскопической регистрации можно получить в подразделениях отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 10:00 до 13:00 по нижеуказанным адресам.

Отделение по обслуживанию территории Ленинского района:

ул. Пограничная, 6, т. 243-25-92, 243-25-76;

Отделение по обслуживанию территории Первомайского района:

ул. Калинина, 55 «А», т. 227-38-24, 227-40-32;

Отделение по обслуживанию территории Первореченского района:

ул. Пограничная,6, 2 этаж т.237-15-21; 237-15-25;

Отделение по обслуживанию территории Фрунзенского района:

ул. Посьетская, 46, т. 241-20-39, 242-20-08;

Отделение по обслуживанию территории Советского района:

пр-т 100 лет Владивостоку, 133 «А», т. 231-33-18;

Миграционный пункт отделения по обслуживанию территории Советского района (дислокация п. Трудовое):

ул. Лермонтова, 66, т.238-70-92.

Источник: Пресс-служба УМВД по ПК