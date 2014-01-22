Почти 570 тысяч иностранцев посетили Приморье в прошлом году

В минувшем году Приморский край посетили почти 570 тысяч иностранных граждан, турпоток в регион по сравнению с 2015 годом вырос почти на четверть.

Как сообщили в краевом департаменте туризма, по данным пограничного управления Приморского края, за 12 месяцев 2016 года регион посетили более 568 тысяч граждан иностранных государств, это на 104 тысячи или 23% больше, чем в 2015 году.

Как отметил директор департамента Константин Шестаков, значительный рост наблюдается по нескольким направлениям.

«Рост турпотока из Китайской Народной Республики составил около 30%, по итогам прошлого года он составил более 420 тысяч человек. Количество туристов из Южной Кореи увеличилось на 55%, достигнув 51 тысячи человек. Но наиболее ярко демонстрирует успехи Приморья в позиционировании на мировом рынке рост турпотока из европейских стран, например, из Германии, а также Австралии и Океании – в 2,5 раза», – отметил Константин Шестаков.

Руководитель ведомства подчеркнул, 570 тысяч человек – это только те туристы, которые прибыли в край через приморские пункты пропуска.

«Внушительное количество иностранных туристов пересекают границу в других субъектах Российской Федерации и отправляются к нам внутренними авиа и жд маршрутами, и, конечно, они уже не учитываются статистикой Погрануправления Приморья. В свою очередь, по экспертным оценкам дополнительный вклад во въездной турпоток в регион таких туристов достигает 10%», – добавил он.

Приморье традиционно является лидером среди дальневосточных субъектов по объему турпотока, забирая более 70% от общего объема. При том что многие из них имеют общую границу с КНР, но наиболее привлекательным для иностранцев на сегодняшний день является Приморский край, акцентировал внимание Константин Шестаков.

«Безусловно, привлекательность стоимости самих туристских продуктов, предлагаемых туроператорами региона, и стоимость товаров, в приобретении которых заинтересованы наши гости, является существенным привлекательным фактором, однако эти предложения есть и в других регионах России. В свою очередь край и по объему въездного туристского потока и по его динамике является безусловным лидером среди субъектов ДВФО. На то есть веские причины: созданы новые объекты туристского показа, размещаются знаки туристской навигации и создаются парковки для экскурсионных автобусов, расширилась сеть авиационных пассажирских международных чартерных перевозок, повышается количество крупных событийных мероприятий различной направленности в крае, а самое главное, что уровень их проведения растет год от года. Ведется активная работа по продвижению региона, как благоприятной туристской дестинации, на основных стратегически важных рынках. Растет и значимость региона в контексте восточного вектора развития России, Приморье стало площадкой для проведения второго международного форума президентского уровня – Восточного экономического, на который съезжаются десятки делегаций со всего мира. Соответственно, растет и популярность региона с точки зрения туризма», – отметил директор департамента.

В том числе и у российских граждан, добавил Константин Шестаков. В прошлом году внутренний турпоток в Приморье составил почти 2,5 миллионов человек. Здесь расчет велся исходя из динамики роста граждан Российской Федерации размещенных в коллективных средствах размещения края. Таким образом, общий турпоток в Приморье по итогам 2016 года превысил три миллиона человек – это на миллион, на 50% больше, чем в 2015.

И эта тенденция сохранится, уверены эксперты. Так, в 2017 году Приморье посетит в два раза больше круизных лайнеров, чем в минувшем: как минимум 11 пассажирских судов посетят Владивосток, а количество международных пассажирских чартерных авиалиний, по мнению экспертов, увеличится не менее чем на 20%.

Кроме того, Приморский край в этом году впервые вошел в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета. Также Владивосток занимает первое место в рейтинге самых привлекательных городов России, интернет-голосование проходит в рамках проекта «Город России – национальный выбор», подчеркнули в краевом департаменте туризма.

Отметим, точками роста для туристской сферы Приморья призваны стать такие кластеры, как «Приморское кольцо», «Изумрудная долина», «Пидан», «Теплое море» и интегрированная развлекательная зона «Приморье», где второй год успешно работает самое большое казино в России, а другие инвесторы находятся в активной стадии строительства.

Напомним, значительный рост турпотока в Приморье ожидается после вступления в силу упрощенного визового режима для иностранных граждан в рамках Свободного порта Владивосток. По мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, регион должен стать восточными воротами России для азиатских туристов.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]