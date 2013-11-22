Еще четыре долгостроя сдадут в Приморье в этом году

В этом году в Приморье завершат строительство еще четырех проблемных объектов. Об этом сообщил руководитель инспекции регионального надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко в ходе визита на объект на Махалина, 11А во Владивостоке, уже получивший разрешение на ввод в эксплуатацию.

История дома на Махалина, 11А началась в начале 2000-х годов. Он сменил нескольких застройщиков, а в итоге дольщики остались один на один с недостроем, под которым даже земля была не оформлена. Начинали практически с нуля, в 2012 году достройку дома взял под личный контроль Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, в конце декабря 2016 года объект наконец получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сегодня счастливые дольщики обустраивают свое жилье, у кого-то ремонт в самом разгаре, кто-то уже вскоре отпразднует новоселье.

Поздравляя новоселов, руководитель краевой инспекции госстройнадзора Михаил Заиченко подчеркнул, универсального механизма по достройке проблемных объектов нет, только индивидуальные, по каждому долгострою разработана дорожная карта. За последние пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 17 долгостроев. В свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков.

По словам главы ведомства, важнейшее достижение прошлого года – решение проблемы Партизанских долгостроев. Согласно принятому в прошлом году краевому закону, разработанному по поручению губернатора, обманутые шахтерские семьи получат компенсации на покупку нового жилья из краевого бюджета. В этом году довести до финишной прямой планируется еще четыре проблемных объекта.

«В 2017 году запланирован к сдаче жилой дом по улице Кипарисовая, 2, блок-секции №6 и №7 во Владивостоке. По нему есть небольшие вопросы с сетевыми организациями, но в целом он практически готов. Второй объект высокой степени готовности – дом по улице Зейская 10-12, сейчас там на 80% завершен монтаж внутренних сетей, идет монтаж лифтов. В третьем квартале дом готовится к сдаче. Следующий проблемный объект – это Славянская, 17, в этом году планируем ввести в эксплуатацию блок-секцию №7. Кроме того, в 2017 году завершат строительство дома по улице Красного Знамени, 158. Этот многострадальный объект был у нас на контроле, но после смены застройщика при нашем участии строительные работы возобновились, надеемся в четвертом квартале этого года сдать дом в эксплуатацию», – сообщил Михаил Заиченко.

Руководитель надзорного ведомства отметил, все проблемные объекты появились в крае в 2000-х годах, с тех пор новых объектов не появлялось. Этому способствует как профилактическая работа инспекции с застройщиками, так и ужесточение законодательства в сфере долевого строительства.

«Теперь каждый застройщик, который намерен участвовать в долевом строительстве, должен иметь банковскую гарантию и отчислять средства в компенсационный фонд, который в случае чего выплатит средства дольщикам. Второе важное нововведение для всех застройщиков, особенно для нерадивых – это уголовная ответственность. В Приморье некоторые застройщики уже находятся под следствием. Ужесточилась и позиция инспекции в части контроля, мы делаем все, чтобы в такую ужасную ситуацию больше не попал ни один житель края», – подчеркнул глава инспекции.

Представитель инициативной группы дольщиков Ольга Киселенко пожелала всем, кто еще не отпраздновал счастливое новоселье, быть более инициативными, и поделилась своим личным рецептом, как «приготовить дом».

«Главные ингредиенты – это терпение и вера в успех, без этого вам не преодолеть бесконечных ступеней до заветного дня. Не менее важна настойчивость – продолжать стучать, даже если двери не открываются. Без новых знаний не осилить любую науку, нам в данном случае пришлось вникать в тонкости юриспруденции и земельных отношений, устройство инженерных сетей и строительный процесс, бумажную волокиту. Я хочу подчеркнуть, безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть как минимум два выхода, и вам нужно их найти, сделать это проще вместе, поэтому, дольщики, объединяйтесь и идите только вперед. В инспекции вас всегда выслушают, помогут и подскажут, что делать дальше», – рассказала Ольга Киселенко.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]