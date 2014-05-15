Почти 100 тысяч приморцев уже получили сертификаты на материнский капитал

За 10 лет действия федеральной программы поддержки семей с двумя и более детьми почти 100 тысяч приморцев воспользовались своим правом на получение материнского капитала.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, чаще всего жители края используют выплаты на улучшение жилищных условий.

«Многие также направляют средства сертификата на приобретение нового жилья и оплату образовательных услуг для детей. Одна семья использовала часть средств на социальную адаптацию ребенка-инвалида», – пояснили в ведомстве.

Помимо этого, более 35 тысяч приморцев воспользовались единовременной выплатой из средств материнского капитала. На эти цели в прошлом году было направлено почти 900 миллионов рублей.

Отметим, в Приморье по инициативе губернатора с 2013 года выплачивается региональный материнский капитал, который ежегодно индексируется. В 2016 году его сумма составила 155 250 рублей. Эти средства можно использовать на оплату за обучение ребенка в любых образовательных учреждениях, оплату медицинских услуг, в том числе, на оплату проезда к месту лечения (и обратно) ребенка и сопровождающего при наличии медицинских показаний, а также на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врача. Деньги также можно направить на улучшение жилищных условий.

Всего же в Приморье действуют 54 социальных выплаты, 16 из них – демографические. В этом списке – ежемесячные детские пособия семьям с низким достатком, выплаты на третьего (последующего) ребенка, региональный материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и при рождении ребенка, а также меры социальной поддержки многодетным семьям. Все они ежегодно индексируются.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]