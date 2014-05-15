Почти 100 тысяч приморцев уже получили сертификаты на материнский капитал
За 10 лет действия федеральной программы поддержки семей с двумя и более детьми почти 100 тысяч приморцев воспользовались своим правом на получение материнского капитала.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития, чаще всего жители края используют выплаты на улучшение жилищных условий.
«Многие также направляют средства сертификата на приобретение нового жилья и оплату образовательных услуг для детей. Одна семья использовала часть средств на социальную адаптацию ребенка-инвалида», – пояснили в ведомстве.
Помимо этого, более 35 тысяч приморцев воспользовались единовременной выплатой из средств материнского капитала. На эти цели в прошлом году было направлено почти 900 миллионов рублей.
Отметим, в Приморье по инициативе губернатора с 2013 года выплачивается региональный материнский капитал, который ежегодно индексируется. В 2016 году его сумма составила 155 250 рублей. Эти средства можно использовать на оплату за обучение ребенка в любых образовательных учреждениях, оплату медицинских услуг, в том числе, на оплату проезда к месту лечения (и обратно) ребенка и сопровождающего при наличии медицинских показаний, а также на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врача. Деньги также можно направить на улучшение жилищных условий.
Всего же в Приморье действуют 54 социальных выплаты, 16 из них – демографические. В этом списке – ежемесячные детские пособия семьям с низким достатком, выплаты на третьего (последующего) ребенка, региональный материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и при рождении ребенка, а также меры социальной поддержки многодетным семьям. Все они ежегодно индексируются.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.01.2016 Материнский капитал 2016: действие федерального расширили, региональный проиндексировали
-
15.05.2014 Более 800 семей Приморья обратились за региональным материнским капиталом
-
29.08.2016 Почти 175 млн рублей направлено на региональный материнский капитал из бюджета Приморья
-
24.11.2016 Более 30 тысяч приморцев получили единовременную выплату из материнского капитала
-
31.10.2016 Более 1,8 тысяч приморских семей уже воспользовались региональным материнским капиталом
-
08.12.2015 Региональный материнский капитал в Приморье будут выплачивать и в следующем году
Добавить комментарий