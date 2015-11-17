Более 400 семей, пострадавших от тайфуна в Приморье, получили сертификаты на новое жилье

Сертификаты на приобретение нового жилья выданы 417 приморским семьям. 85 из них уже оплачены из краевого бюджета, сообщили в департаменте труда и социального развития.

417 семей в Приморье уже получили свидетельства, дающие право на приобретение нового жилья взамен признанного непригодным после наводнения, вызванного разрушительным тайфуном «Лайонрок». Как отметили в краевом департаменте труда и социального развития, 293 из них уже подобрали дома или квартиры и заключили договоры купли-продажи.

«Далее эти документы поступают на проверку в департамент, затем на финансирование. 85 договоров уже оплачено, на эти цели из краевого бюджета направлено почти 170 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, все сделки проверят на предмет отсутствия мошеннических действий сотрудники прокуратуры Приморского края. С такой просьбой обратился к Сергею Бессчасному губернатор края Владимир Миклушевский в ходе двусторонней встречи. Глава региона подчеркнул, необходимо взять на особый контроль расходование федеральных средств, выделяемых на ликвидацию последствий ЧС в Приморье.

«Особенно это касается средств, выдаваемых на приобретение жилья пострадавшим, чьи дома признаны непригодными для проживания после тайфуна “Лайонрок”, это 432 семьи. Мы уже направили в прокуратуру края данные по предполагаемым мошенническим действиям», – подчеркнул глава региона.

Отметим, непригодными для проживания после тайфуна «Лайнрок» в Приморье были признаны 432 дома в 32 населенных пунктах в 11 муниципальных районах края. В ходе зимнего периода еще 66 домов не прошли испытания минусовыми температурами. Таким образом их количество увеличилось до 498.

Напомним, тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в конце августа-начале сентября 2016 года, стал самым мощным стихийным бедствием за всю историю метеонаблюдений в крае. Режим ЧС федерального уровня был объявлен в 27 из 34 муниципалитетов и держался месяц, регионального – почти четыре месяца. В Приморье было подтоплено 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 52 тысячи человек.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]