Более 400 семей, пострадавших от тайфуна в Приморье, получили сертификаты на новое жилье
Сертификаты на приобретение нового жилья выданы 417 приморским семьям. 85 из них уже оплачены из краевого бюджета, сообщили в департаменте труда и социального развития.
417 семей в Приморье уже получили свидетельства, дающие право на приобретение нового жилья взамен признанного непригодным после наводнения, вызванного разрушительным тайфуном «Лайонрок». Как отметили в краевом департаменте труда и социального развития, 293 из них уже подобрали дома или квартиры и заключили договоры купли-продажи.
«Далее эти документы поступают на проверку в департамент, затем на финансирование. 85 договоров уже оплачено, на эти цели из краевого бюджета направлено почти 170 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.
Кроме того, все сделки проверят на предмет отсутствия мошеннических действий сотрудники прокуратуры Приморского края. С такой просьбой обратился к Сергею Бессчасному губернатор края Владимир Миклушевский в ходе двусторонней встречи. Глава региона подчеркнул, необходимо взять на особый контроль расходование федеральных средств, выделяемых на ликвидацию последствий ЧС в Приморье.
«Особенно это касается средств, выдаваемых на приобретение жилья пострадавшим, чьи дома признаны непригодными для проживания после тайфуна “Лайонрок”, это 432 семьи. Мы уже направили в прокуратуру края данные по предполагаемым мошенническим действиям», – подчеркнул глава региона.
Отметим, непригодными для проживания после тайфуна «Лайнрок» в Приморье были признаны 432 дома в 32 населенных пунктах в 11 муниципальных районах края. В ходе зимнего периода еще 66 домов не прошли испытания минусовыми температурами. Таким образом их количество увеличилось до 498.
Напомним, тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в конце августа-начале сентября 2016 года, стал самым мощным стихийным бедствием за всю историю метеонаблюдений в крае. Режим ЧС федерального уровня был объявлен в 27 из 34 муниципалитетов и держался месяц, регионального – почти четыре месяца. В Приморье было подтоплено 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 52 тысячи человек.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.06.2016 Приморцы, потерявшие жилье во время тайфуна «Гони», получат выплату
-
14.10.2016 Более 30 семей получили сертификаты на новое жилье взамен уничтоженного тайфуном
-
09.11.2016 Еще 150 миллионов рублей направят на новое жилье, пострадавшим от тайфуна приморцам
-
17.11.2015 Почти 500 молодых семей в Приморье обеспечат жильем в 2016 году
-
07.10.2016 Первые шесть семей в Приморье получили сертификаты на новое жильё
-
20.06.2016 Приморцы, потерявшие дома в результате наводнения, начали получать компенсации
Добавить комментарий