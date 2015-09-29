Более 112 километров автодорог Приморья заасфальтировано в 2016 году

Примавтодор заасфальтировал в 2016 году более 112 километров дорог, из них более 50 километров переведены из гравийных в асфальтовые.

Как сообщил генеральный директор краевого предприятия Дмитрий Горлов, восстановлена дорожная «одежда» почти на 40 километрах автодорог.

«Эти работы были выполнены в селах Горноводное, Пермское, Ветка, Фурманово, Поляны, Любитовка, Кольцевое, Авдеевка, Родниковый, Константиновка, Вишневка, Дальзаводское, Ярославка, Самарка, Чугуевка, Булыга-Фадеево, Веневитиново, Комиссарово, Мельгуновка, Дворянка и Новониколаевка; в поселке Таежный, подъезд к станции Грушевое, на автодорогах Рудная Пристань-Терней и Находка-Лазо-Ольга», – рассказал он.

В рамках работ по содержанию автомобильных дорог сотрудниками Примавтодора проведены работы на 40,5 километрах. Это Уссурийск, Анучинский, Чугуевский, Яковлевский, Кавалеровский, Пожарский и Хасанский районы, а также на автодорогах Осиновка-Рудная Пристань, Новомихайловка-Чугуевка, Спасск-Дальний-Варфоломеевка, Достоевка-Петровка-Минеральное и Раздольное-Хасан, подъезд к поселку Светлогорье.

Кроме того, по поручению губернатора Приморья заасфальтирован подъезд к горнолыжной базе в Арсеньеве на протяжении 1,6 километра, переведены пять километров из гравийной в асфальтобетон дороги Новонежино-Анисимовка и 1,1 километра дороги Веденка-Соловьевка.

Также сотрудники Примавтодора выполнили асфальтирование 20 километров дорог по муниципальным контрактам. Работы велись в четырех городских округах и 19 населенных пунктах на территории 13 муниципальных районов.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]