История многодетной семьи из Приморского края попадет в почетную книгу

История многодетной семьи из Приморского края войдет в почетную книгу «Семья года. Россия, 2016 год». Она расскажет о жизни всех 79 семей – победителей Всероссийского конкурса прошлого года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте записи актов гражданского состояния, семья Овчинниковых из Красноармейского района Приморского края победила в номинации «Многодетная семья». Свою награду они получили 27 ноября в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве.

У Овчинниковых большая дружная семья, в которой восемь детей – шестеро мальчишек и две девчонки. Андрей и Татьяна Овчинниковы летом отметят “жемчужную” свадьбу. Всю свою совместную жизнь супруги провели в Приморском селе Новопокровке. Говорят, привлекла их здесь природа и возможность заниматься сельским хозяйством. А хозяйство немалое – крупный рогатый скот, поросята, несколько огородов.

В число победителей конкурса вошли 79 семей из разных уголков России. В том числе: по номинации «Многодетная семья» – 22, «Молодая семья» – 16, «Сельская семья» – 14, «Золотая семья России – 10, «Семья – хранитель традиций» – 17 семей. В настоящее время Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, готовит издание почетной книги, которая расскажет истории всех семей-победителей.

Организатором конкурса в 2016 году выступили министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс прошел под девизом «Моя семья – моя Россия».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]