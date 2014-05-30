История многодетной семьи из Приморского края попадет в почетную книгу
История многодетной семьи из Приморского края войдет в почетную книгу «Семья года. Россия, 2016 год». Она расскажет о жизни всех 79 семей – победителей Всероссийского конкурса прошлого года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Как сообщили в краевом департаменте записи актов гражданского состояния, семья Овчинниковых из Красноармейского района Приморского края победила в номинации «Многодетная семья». Свою награду они получили 27 ноября в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве.
У Овчинниковых большая дружная семья, в которой восемь детей – шестеро мальчишек и две девчонки. Андрей и Татьяна Овчинниковы летом отметят “жемчужную” свадьбу. Всю свою совместную жизнь супруги провели в Приморском селе Новопокровке. Говорят, привлекла их здесь природа и возможность заниматься сельским хозяйством. А хозяйство немалое – крупный рогатый скот, поросята, несколько огородов.
В число победителей конкурса вошли 79 семей из разных уголков России. В том числе: по номинации «Многодетная семья» – 22, «Молодая семья» – 16, «Сельская семья» – 14, «Золотая семья России – 10, «Семья – хранитель традиций» – 17 семей. В настоящее время Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, готовит издание почетной книги, которая расскажет истории всех семей-победителей.
Организатором конкурса в 2016 году выступили министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс прошел под девизом «Моя семья – моя Россия».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.12.2016 Боролись за жизнь, теперь бьются за выживание
-
23.11.2016 Закон о наградах в Приморье скорректировали в пользу многодетных
-
18.11.2016 «Многодетная семья года» живёт в Приморье
-
11.05.2016 Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Рождение семьи»
-
30.11.2015 Многодетная семья из села Ясное получила корову в подарок
-
30.05.2014 Владимир Путин наградит семью из Приморья орденом «Родительская слава»
Добавить комментарий