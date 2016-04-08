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Черный «Гелендваген» победил в конкурсе ледяных скульптур в колонии строгого режима в Приморье

Черный «Гелендваген» победил в конкурсе ледяных скульптур в колонии строгого режима в Приморье

Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю

Осужденные из подручных средств и снега создавали уникальные фигуры.

Готовиться к конкурсу осужденные начали с первых дней зимы: разрабатывали макеты фигур, планировали их расположение на территории колонии. Из подручного материала – воды, снега и красок, не имея при этом даже минимальных скульпторских навыков, они создавали уникальные фигуры из снега самой разной тематической направленности: автомобиль, танк, ледяной дом и даже кремль. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Жюри оценивали в композициях творческий подход, чувство вкуса и умение слаженно работать в коллективе. По результатам конкурса лучшей скульптурой стал «автомобиль Гелендваген», на втором месте оказался Снежный «Кремль», а закрыли тройку призеров «Ледяной дом» и «Танк».

Проведение подобных конкурсов позволяет осужденным раскрывать свой творческий потенциал, а также решает вопрос занятости их свободного времени.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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