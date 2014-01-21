Погранпункты в Приморье закроются из-за Нового года по восточному календарю в Китае

Режим работы автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую границу в Приморье на несколько дней изменится в связи с празднованием в КНР Нового года по восточному календарю. С 28 по 30 января все они будут закрыты, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"С 28 по 30 января будут закрыты все пункты пропуска. С 27 января по 2 февраля не будут работать пункты пропуска "Пограничный-автомобильный", "Марково" и "Турий Рог". 3 февраля "Пограничный-автомобильный" будет работать только на пассажирском направлении", - говорится в сообщении.

Рабочий день в пунктах пропуска "Полтавка" и "Краскино" 27 января продлится до 13:00 и 13:30 местного времени соответственно. С 31 января по 3 февраля "Краскино" будет работать в обычном режиме. В пункте пропуска "Полтавка" 31 января и 1 февраля будет работать только пассажирское направление.

Режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска в Приморье меняться не будет, отмечается в сообщении.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]