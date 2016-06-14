Тигренок Шерхан отлично себя чувствует в сафари-парке

Тигренок Шерхан чувствует себя отлично в Приморском сафари-парке. У него прекрасный аппетит, он много времени проводит на улице и уже почти не дрожит на прогулке. Это говорит о том, что у тигренка стала расти шерсть, и он привыкает к морозам. Также недавно была сделана первая прививка, которую он перенес безболезненно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморский сафари-парк.

После каждой прогулки Шерхану совсем не хочется возвращаться в свой домик. Хочется подольше погулять, побегать с Табаки, поваляться в снегу. Проявляет интерес к обитателям парка и также к посетителям. Очень нравится бегать по лесу, грызть веточки, царапать и пытаться залезть на дерево.

18 января тигренку исполнилось 4 месяца. Весит он уже 20 кг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]