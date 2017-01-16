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Вчера, 18:21
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Офтальмолог прооперирует раненого в Приморье тигренка

Офтальмолог прооперирует раненого в Приморье тигренка

Фото: Центр «Амурский тигр»

Раненому преступниками тигренку в Приморье предстоит операция на глазу. В данный момент зверь идет на поправку.

Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья, если состояние тигренка не ухудшится, то операцию можно будет провести 25 января.

«Ему необходимо провести две операции: на глазе и по лицевой хирургии. Планируется, что операцию на глазе будет проводить офтальмолог, который лечит людей», – прокомментировали специалисты.

Сейчас состояние краснокнижного зверя стабильное. Он пьет предложенные ему бульоны, молоко, ест жидкий мясной фарш.

Отметим, 20 января состоялось очередное рабочее совещание, на котором специалисты государственных, природоохранных и научных организаций оценили состояние тигренка. Они пришли к мнению, что в данный момент оперативное вмешательство опасно.

Напомним, в пятницу, 13 января, в Пожарском районе был обнаружен раненый тигренок. Пострадавшее животное доставлено в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь. При осмотре выяснилось, что пострадавший тигр – самец, предположительно 5-7 месяцев.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция и служба охотнадзора проводят мероприятия по поиску преступников. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru, по телефону 8 (423) 222-14-48 или по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора 2-390-990.

За достоверную информацию об обстоятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок, назначена награда в 150 тысяч рублей.

 

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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